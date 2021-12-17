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Киносайт IMDb опубликовал рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года
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Сегодня в 10:41

Киносайт IMDb опубликовал рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

Он был составлен на основе показателей посещения страниц пользователями.

Самым ожидаемым шоу стал «Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Сериал описывает начало конца дома Таргариенов и события, приведшие к гражданской войне, известной как Танец драконов.

Второе место в рейтинге занял «Властелин Колец» от Amazon о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». Третье — «Пэм и Томми» об украденном интимном видео Памелы Андерсон и Томми Ли, а четвертое — боевик «Песочный человек» о Морфее, которому после бегства предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство.

В топ-10 по версии IMDb также вошли сериалы «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».

Источник: daily.afisha.ru

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