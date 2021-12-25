«Кинопоиск» научился распознавать музыку в фильмах и сериалах

«Кинопоиск» научился определять, какая песня звучит в кадре фильма или сериала при просмотре.

Теперь в сценах, где играет музыка, в плеере «Кинопоиска» отображается название песни и исполнителя. При желании подписчики «Плюса» смогут сохранить трек в специальный плейлист под названием и послушать его с любого устройства.

Технология способна распознать как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в кадре фоном.

Новая функция заработала 24 декабря в мобильных приложениях на iOS и Android, в веб-версиях, а также в приложениях для Smart TV и Android TV. В ближайшее время разработка появится и в Apple TV.

Источник: daily.afisha.ru