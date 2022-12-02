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Хорошее исполнение, быстрота мышления и скорость. Что общего у Chery и футбола
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Сегодня в 19:00

Хорошее исполнение, быстрота мышления и скорость. Что общего у Chery и футбола

В дни проведения чемпионата мира FIFA 2022 футбольные болельщики – владельцы Chery по всему миру объединяются вокруг любимого автомобильного бренда и спортивных команд. Те, кто не смог полететь в Катар, следят за играми во время прямых трансляций. В Казахстане официальный дистрибьютор Chery проводит серию концептуальных клиентских встреч с трансляциями ЧМ в Chaplin Cinemas в торгово-развлекательных центрах MEGA.

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Сегодня в столичном кинотеатре Chaplin в MEGA Silk Way пройдет встреча клуба Chery во время матча Камерун – Бразилия. А пока мы вспомним как прошла первая прямая трансляция для клиентов самого популярного в Казахстане китайского автомобильного бренда в Алматы.

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С момента прибытия в кинотеатр первых гостей на трансляцию матча Франция – Дания в зоне проведения встречи уже чувствовался высокий уровень энергии. Каждый похоже был уверен в победе команды, за которую болеет.

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Судя по тому, что большинство гостей выбрали для себя трехцветные флаги – командой-фаворитом в этот вечер была Франция.

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Вечер встречи выдался холодным, в Алматы шел снег, однако организаторы встречи приготовили для гостей массу вариантов, чтобы разогреться – снеки, напитки, развлечения, конкурсы и подарки.

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Перед началом трансляции самые эрудированные клиенты Chery продемонстрировали свои знания истории футбола, а чемпион Казахстана по футбольному фристайлу Диас Акинжанов «зажег» зал и настроил на предстоящий матч. Кстати, Диас – эксперт в развитии техники владения мячом, тренер и основатель Академии по футбольному фристайлу, автор книги «На вершину мира».

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На встрече клуба Chery побывал и детский футбольный тренер Седат Чичек из Турции. Он два года живет в Казахстане и пришел посмотреть прямую трансляцию по приглашению Ардак Гайсиной, клиента Chery.

Ардак Гайсина

Моя мечта сбылась, весной я купила Chery Tiggo 7 PRO и теперь наслаждаюсь, очень комфортабельный кроссовер. Я пригласила на встречу Седата Чичека, футбольного тренера моих детей. Седат из Турции, ему интересно знакомиться с культурой Казахстана и посмотреть чемпионат вместе.

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Седат Чичек

Мне очень нравится Казахстан! Спасибо Chery, «Астана Моторс» за приглашение вместе наблюдать матч, здесь прекрасная атмосфера.

В футболе должно быть хорошее исполнение, быстрота мышления и скорость. И это один из самых безопасных видов спорта. Все это есть у Chery, недавно я проехался на кроссовере – это мой первый опыт и это было замечательно, очень комфортно. Я наблюдаю за успехом бренда, это впечатляет, желаю удачи!

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Юные болельщики пристально следили за развитием событий на матче Франции и Дании. Нам неизвестно сколько футбольных фанатов-клиентов Chery по всему миру одновременно смотрели матч в это же время, но число клиентов бренда уже превысило 10 миллионов, а в Казахстане их больше 3000. Напомним, что официально продажи Chery в Казахстане от компании «Астана Моторс» начались год назад.

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Быстро пролетели четыре часа на спортивной волне Chery. Сборная Франции победила Данию со счетом 2:1. Нынешний чемпионат полон сюрпризов, однако сборная Франции не подвела своих фанатов и вышла в плей-офф.

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В традициях бренда Chery, который ценит своих клиентов по всему миру, Казахстан расширяет круг лояльных клиентов в дилерских центрах в Астане, Алматы, Костанае, Караганде, Павлодаре, Шымкенте, Актобе, Атырау, Актау, Уральске, в том числе онлайн в Mycar.kz.

19 лет подряд китайский автоконцерн Chery Automobile лидирует в экспорте легковых автомобилей по всему миру. За неполный год Chery стал самым популярным китайским брендом в Казахстане. По итогам продаж с января по октябрь 2022 года Chery занимает шестое место в топ-10 популярных автобрендов в стране, а в октябре он поднялся на четвертую строчку в рейтинге.

Более подробная информация о бренде Chery в Казахстане в контакт-центре «Астана Моторс» по телефону 7007.


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