Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки выйдет с пенсии, чтобы снять последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli.

Подробности нового проекта пока неизвестны. Режиссер лишь рассказал, что мультфильм основан на книге Гензабуро Есино 1937 года «Как ты живешь?». Она рассказывает о подростке из Токио, который после смерти отца переезжает к своему дяди. Это один из самых любимых романов Миядзаки.

Миядзаки не раз выходил на пенсию за свою карьеру. Впервые в 90-х годах, но через год он вернулся, чтобы снять оскароносный мультфильм «Унесенные призраками». Последней работой режиссера стал анимационный фильм «Ветер крепчает», повествующий об японском авиаконструкторе Дзиро Хорикоси.

Источник: daily.afisha.ru



