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KFC выпустил игровую консоль в форме баскета для крылышек
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Сегодня в 11:24

KFC выпустил игровую консоль в форме баскета для крылышек

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила игровую консоль KFConsole.

Устройство выполнено в форме ведра для крылышек KFC. При этом в корпусе приставки предусмотрена стерилизованная камера для подогрева продукции из ресторанов компании. Она является частью системы охлаждения консоли.

Консоль может использоваться как персональный компьютер. По данным компании, она поддерживает вывод изображения на монитор или телевизор разрешением 4K с частотой до 240 кадров в секунду.

Также к устройству можно подключить VR-гарнитуру.

Источник: rb.ru

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#технологии #игроваяприставка #kfc
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