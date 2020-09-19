Кето-диета. 3 истории о том, как похудеть на таком питании и стать здоровым

Ольга Бондаренко, 31 год, родной город — Харьков, Украина, Диетолог-нутрициолог, кето-коуч, @ole4ka_v_keto





До

Я всю жизнь боролась с лишним весом и отражением в зеркале, при этом у меня не было избыточного лишнего веса или ожирения. Но я, как и многие девочки, была недовольна своей фигурой. Я пробовала всевозможные диеты, голодание, правильное питание, изнурительные тренировки, но ничего из этого не давало долгосрочного результата. Проходило какое-то время, и я снова возвращалась к употреблению пищевого мусора: сладости, чипсы, булочки, пирожки.

Максимальный для себя вес 75 килограмм и 200 грамм я набрала через полгода после рождения сына. Тогда мне было 30 лет, но выглядела я почти на 40. Когда я посмотрела на себя со стороны, поняла, что нужно привести себя в порядок.

За полтора месяца строгого кето-питания я сбросила 7 килограмм и стала весить 67



Я снова села на здоровое питание, которое мне не помогло, и я подумала, что если не кето, то не знаю, что делать. Я сразу выбросила все крупы и сладости, начала считать дневной каллораж, записывала всю еду в приложении. За полтора месяца строгого кето-питания я сбросила 7 килограмм и стала весить 67. Это было крутой мотивацией.

В таком весе я оставалась полгода, но в апреле 2020 года решила, что можно еще похудеть. И захотела завести блог, где стала делиться своими результатами и информацией о кето-диете.

В целом на таком питании я без особых усилий похудела на 13 килограмм. Сейчас в моем рационе больше фруктов и ягод.

Я благодарна супругу, что он не делал мне замечания — это огромная поддержка.





После

Я уже не считаю калории, приблизительно знаю, какая у меня должна быть порция, что мне можно, а что лучше не есть: каши, сахар, макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Если начинала я с трехразового питания, то сейчас мне достаточно поесть два раза в день. Кето привлекательно тем, что не нужно есть пять раз в день, разгонять инсулин.

Кето-питание кардинально изменило мою жизнь: я кайфую от своего тела, состояния кожи, я влезла в свои «худые джинсы»



Кето-питание кардинально изменило мою жизнь: я кайфую от своего тела, состояния кожи, я влезла в свои «худые джинсы». Это очень радует.

Через время я увидела большой отклик от подписчиков и стала активнее делиться рецептами, своими ошибками и запустила кето-марафон по похудению. У всех участников классные результаты, которые мотивируют и радуют.





Советы

Ничего не бойтесь, вы в любой момент можете вернуться к своему привычному питанию.

Выбрасывайте ненужный хлам из холодильника.

Мадина Жукенова, 28 лет, родной город — Нур-Султан, диетолог, @madina.keto





До

Я села на кето-диету для похудения, потому что другие диеты не помогали. Важно, что я не просто похудела, а стала лучше себя чувствовать, перестала часто болеть. Через полгода моему сыну поставили диагноз — задержка психо-речевого развития с аутичными чертами, он не разговаривал, у него были проблемы с кишечником. И для его лечения невропатолог в Москве порекомендовал кето-питание. Через два года я вижу результаты такого питания, мой ребенок стал намного здоровее, набрал мышечную массу и стал разговаривать. Конечно, есть еще лечение, которое он получает, но в выздоровлении ребенка кето сыграло важную роль.





После

Я оставила в своем рационе овощи, масло, мясо, яйца, твердые сыры, творог. На кето разрешено есть два раза в день до сытости, но никаких перекусов. Я питаюсь так уже 2 года и похудела до 56 килограмм. И если раньше у меня было мало мышц и больше жира, то сейчас наоборот.

У меня был артрит, иногда ломило суставы. А артрит — это аутоиммунное заболевание, то есть когда организм атакует сам себя. И когда человек переходит на кето-диету, он убирает все раздражители, которые могут спровоцировать это заболевание. Еще меня перестала мучить экзема, которая преследовала с детства.

Когда я захотела в Казахстане найти для себя такого специалиста, я не смогла это сделать и решила сама обучиться. За небольшой промежуток времени я помогла многим девушкам: 80 % из них пришли с проблемой лишнего веса, а остальные — с артритом, эпилепсией и диабетом.





Советы

Важно, чтобы родные, окружение человека поддерживали его и не соблазняли.





До

Я пришла к кето не с целью похудеть, я сделала это до, но появилась другая проблема — ощущение постоянного голода. Раньше я очень любила сладкое, могла за раз съесть целый торт. Когда я заметила, что сладкое не перебивает мой аппетит, меня, наоборот, словно трясло от голода, я осознала, что это не нормально. Я сдала анализы и, как врач, поняла, что у меня инсулинорезистентность — это когда в клетку не попадает глюкоза и она остается голодной. Я пришла к врачу, который сказал, что инсулинорезистентность — это не болезнь, будем лечить, когда будет болезнь. Меня не устроил такой подход, я начала искать информацию. Я наткнулась на статью о кето-питании и, будучи врачом по образованию, вспомнила, что мы изучали, что такое кетоацидоз, но не изучали пищевой кетос, и я не знала о его существовании.

Продолжая изучение этой темы, я переписывалась с людьми на форуме, и мне в личку ответила женщина — специалист функциональной диагностики. Она внедряет кето-питания для лечения от других патологий. Я напросилась к ней на сопровождение при условии того, что она сможет использовать мои данные и результаты как пример, чтобы увидеть какие изменения происходят с человеком на кето. Мы начали сотрудничать, и я получила пример завтрака, где было три яйца на сливочном масле, семга, авокадо, сыр и кофе с жирными сливками. Я не могла поверить, что так можно, и боялась поправиться. Но я доверилась и через несколько дней почувствовала изменения.

Через время ко мне стали обращаться друзья с вопросами. Когда обращений стало много, я завела блог, чтобы рассказывать о своем опыте. Сейчас я консультирую людей и постоянно с ними на связи.





После

В первую очередь, меняется внешний вид, у меня улучшилось качество кожи и волос.





У меня появилось больше энергии.

Я стала независима от еды: могу спокойно дождаться именно того блюда, которое хочу, а не закидывать в себя от голода первую попавшуюся еду. И вообще перестала испытывать чувство голода: у меня нет голода, зато есть аппетит.





Советы

Для начала изучите, что такое кето, возьмите консультацию и, если поймете, что вам нужен помощник, найдите хорошего специалиста.

Не начинайте кето со сложной готовки, питайтесь просто.

Не ждите чудес, дайте себе время.