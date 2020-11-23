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Казахстанцы выиграли премию «Таурус»
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Сегодня в 11:18

Казахстанцы выиграли премию «Таурус»

Команда каскадеров Nomad Stunts во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым выиграла премию «Таурус», учрежденную Мировой академией каскадеров (США), за работу над постановкой трюков в исторической драме «Томирис» режиссера Акана Сатаева.

В этом году в числе претендентов на премию «Таурус» были постановщики трюков к фильмам «Капитан Марвел», «Джон Уик 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Терминатор: Темные судьбы».

В номинации «Лучшая постановка трюков в иностранном фильме» Жайдарбек Кунгужинов боролся с коллегами, работавшими над фильмами «Спасти Ленинград» (Россия), «Захар Беркут» (Украина), «Касабланка» (Египет) и «Первый король Рима» (Италия).

Источник: @nehabar

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#казахстан #премия #каскадеры
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