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Казахстанцы смогут ездить на Мальдивы без виз
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Сегодня в 09:18

Казахстанцы смогут ездить на Мальдивы без виз

Подписано соглашение между Казахстаном и Мальдивами о взаимном освобождении от визовых требований.

Документ позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории обеих стран на период, не превышающий 30 календарных дней.

При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление.

В октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР-справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.

Источник: zakon.kz

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