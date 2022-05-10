Казахстанцы смогут ездить на Мальдивы без виз

Подписано соглашение между Казахстаном и Мальдивами о взаимном освобождении от визовых требований.

Документ позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории обеих стран на период, не превышающий 30 календарных дней.

При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление.

В октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР-справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.

Источник: zakon.kz