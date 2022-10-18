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Казахстанцы пробились на турнир по PUBG Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов
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Сегодня в 10:27

Казахстанцы пробились на турнир по PUBG Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов

Казахстанская команда Titan пробилась на Global Championship 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов.

Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбай и Арманом PSIX Чамани, занял четвертую строчку на Middle East & Africa и заработал 10 000 долларов.

Основная часть соревнования включает в себя четыре игровых тура, по итогам которых 48 коллективов определят 16 лучших, которые пройдут в финальную пульку для определения победителя.

Гранд-финал пройдет в январе 2023 года в Индонезии.

Источник: tengrinews.kz

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