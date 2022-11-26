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Казахстанцам могут упростить получение виз в США
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Сегодня в 09:30

Казахстанцам могут упростить получение виз в США

Посольство США намерено упростить выдачу виз для казахстанцев, в частности, планируется отменить процедуру собеседования для неиммиграционных виз.

«На данный момент нет предложения о том, чтобы увеличить срок визы. Возможно, это разговор на будущее. Но мы продолжаем обсуждать с правительством Казахстана, как нам улучшить выдачу виз на долгий срок с несколькими въездами. Некоторые шаги, которые мы сейчас делаем, — сокращение времени ожидания получения визы. Второй вопрос — это разрешение не приходить на собеседование. Чтобы люди просто могли подать документы на неиммиграционные визы. Мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу», — сообщил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.

Также обе стороны заинтересованы в открытии прямого рейса между Астаной и Нью-Йорком.

Источник: tengrinews.kz

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