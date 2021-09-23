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Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире
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Сегодня в 09:07

Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире

Казахстанский TikTok-хаус YOLO House набрал более 20 миллионов подписчиков и стал самым популярным домом в мире.

Своим секретом успеха участники YOLO House считают дружелюбие. Они часто отмечают, что любят своих хейтеров. Кроме этого, их ролики охватывают чаще всего глобальную тематику. Среди их подписчиков пользователи практически со всего мира.

Источник: tengrinews.kz


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