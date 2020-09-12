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Казахстанский стартап для беременных о том, как помогает 17 000 женщин правильно вести беременность
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Сегодня в 17:50

Казахстанский стартап для беременных о том, как помогает 17 000 женщин правильно вести беременность

Азат Хайрикенов, 30 лет, родной город — Актобе, Founder Supermomsclub.app, CEO Инженерная Компания Нобель

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О стартапе


В 2017 года мы с супругой ждали нашего первенца, и у нее возникало много вопросов, приходилось скачивать много приложений, посещать разные форумы и социальные сети. Тогда пришла первая мысль о том, чтобы создать такой продукт, который объединит все запросы беременных женщин в одном приложении. Я откладывал этот проект, но в 2019 году, когда мы ждали второго ребенка, я увидел, что у жены не стало меньше вопросов и интерес никуда не пропал, поэтому мы начали создавать SuperMoms Club.

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В прошлом году появился тренд на Super App — это приложения, которые сочетают в себе множество функций и позволяют удовлетворять различные потребности в общении, развлечении и жизненных ситуациях. Мы неосознанно тоже пошли развиваться этим путем и строим приложение от планирования беременности до материнства.

Из-за пандемии пришлось форсировать события и запуститься в апреле этого года с усеченным функционалом, только для беременных. Сразу после запуска нам стала приходить хорошая обратная связь от девушек. Наши пользователи в равной степени есть в Казахстане, России и Украине. Сейчас их уже 17 000 женщин.

Главная особенность SuperMoms Club — это то, что приложение работает по принципу социальной сети


Главная особенность SuperMoms Club — это то, что приложение работает по принципу социальной сети, но, задавая вопросы, девушки могут быть уверены, что получат ответы и комментарии от других пользователей в течение нескольких минут. У нас другой алгоритм, и, если в других сетях, чтобы получить ответ, нужно быть участником какой-то группы или иметь друзей, в SuperMoms Club после регистрации можно задать вопрос, и он сразу у всех отобразится.


О функциях


В приложении 20 модулей и больше 150 статей для тех, кто хочет правильно вести беременность. Мы подсказываем, когда нужно встать на учет, сдать анализы, сходить на УЗИ и связаться с лечащим врачем. В приложении есть много полезных сервисов: счетчик шевелений, календарь беременности, заметки и вопросы врачу, трекинг роста живота и набора массы тела, как собрать сумку в роддом, счетчик схваток, помощь в выборе имени, фитнес-трекер и другое.

Счетчик схваток — полезный раздел для тех, кто готовится рожать и не знает, как посчитать интервал между схватками. Календарь беременности, который подсказывает, на какой неделе и как развивается плод, и советы о том, что можно и нельзя делать в эти девять месяцев.

В приложении есть много полезных сервисов: счетчик шевелений, календарь беременности, заметки и вопросы врачу, трекинг роста живота и набора массы тела, как собрать сумку в роддом, счетчик схваток, помощь в выборе имени, фитнес-трекер


Мы провели опрос и спросили у девушек, какие специалисты им нужны больше всего. 80 % тех, кто ответил, сказал, что им нужна консультация психолога, потому что есть какие-то страхи, барьеры и проблемы. Пользователи могут писать анонимные вопросы, и этот функционал приоткрыл, какие по-настоящему у беременных есть сложности. В дальнейшем хотим привлекать других специалистов для помощи беременным.

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За пять месяцев релиза с нами родило много девушек. Они остаются в приложении, и для них мы создаем модуль для родивших, куда мы подключаем образовательный контент: колыбельные, сказки, звуки животных. Также будет дневник мамы, куда можно приложить и сохранить фото и видео первого шага или слова ребенка. Это очень удобно.


О планах


Мы готовы выходить на американский рынок, но решили еще увеличить ценность нашего продукта. Нам осталось дописать новые модули и подключить специалистов.



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#казахстан #стартап #беременность #supermomsclub
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