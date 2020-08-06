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Казахстанский спортсмен переплыл Иссык-Куль за рекордное время
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Сегодня в 16:06

Казахстанский спортсмен переплыл Иссык-Куль за рекордное время

Многократный чемпион Азии Виталий Худяков за рекордное время переплыл Иссык-Куль.

По сообщению Международного олимпийского комитета РК, заплыв стартовал 5 августа в 05:15 из Чолпон-Аты. Финишировал Худяков на пляже Каджи-Сая.

Дистанцию в 56 километров при температуре воды 18-19 градусов спортсмен преодолел за 13 часов 18 минут. Это уникальное достижение по дальности и времени преодоления заплыва.

Евгений Худяков говорит, что до этого Иссык-Куль переплывали только в районе 36 км. Основные сложности в преодолении дистанции: длительность дистанции на открытой воде, которая в итоге составила 56 км вместо ожидаемых 54 км на карте, увеличенная нагрузка на спортсмена из-за расположения горного озера на высоте 1600 метров над уровнем моря и температурный режим воды ниже 20 градусов.

Источник: esquire.kz

Источник фотографии: prosports.kz

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#казахстан #спорт #иссыккуль #рекорд
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