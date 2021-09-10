Twitter начала тестировать новый раздел — сообщества по интересам

Twitter начала тестировать «Сообщества» — функцию, которая позволяет «легко находить людей, которые хотят говорить о тех же вещах, что и вы».

Подписчики сообществ смогут публиковать твиты только его участников, а не для всех своих подписчиков. Прокомментировать их смогут только подписчики сообщества, где опубликован твит. Все остальные смогут увидеть и процитировать его.

Первые сообщества в Twitter посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам. Создатели сообществ смогут приглашать других пользователей и устанавливать правила. Соцсеть предлагает тем, кто хочет получить доступ к функции, заполнить заявку.

Пока тематические сообщества есть в приложении на iOS и в десктопной версии.

Источник: incrussia.ru