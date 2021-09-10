Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
twitter-nachala-testirovat-novyy-razdel-soobschestva-po-interesam
Twitter начала тестировать новый раздел — сообщества по интересам
45
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:18

Twitter начала тестировать новый раздел — сообщества по интересам

Twitter начала тестировать «Сообщества» — функцию, которая позволяет «легко находить людей, которые хотят говорить о тех же вещах, что и вы».

Подписчики сообществ смогут публиковать твиты только его участников, а не для всех своих подписчиков. Прокомментировать их смогут только подписчики сообщества, где опубликован твит. Все остальные смогут увидеть и процитировать его.

Первые сообщества в Twitter посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам. Создатели сообществ смогут приглашать других пользователей и устанавливать правила. Соцсеть предлагает тем, кто хочет получить доступ к функции, заполнить заявку.

Пока тематические сообщества есть в приложении на iOS и в десктопной версии.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сообщества #ios #сайт #twitter #социальнаясеть
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Выступлением Ray Blue 21 сентября продолжится серия выступлений «Мировой Джаз в Столи...
2230
Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера»
506
Вторая часть «Атаки титанов» начнет выходить в январе 2022 года
364