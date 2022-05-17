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Казахстанский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале в Лос-Анджелесе
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Сегодня в 09:36

Казахстанский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Казахстанский фильм «Штурм» режиссера Адильхана Ержанова завоевал Гран-при кинофестиваля Los Angeles Asian Pacific Film Festival.

После премьеры фильма «Штурм» на кинофестивале в Роттердаме прокатчики купили права на ленту и покажут ее в крупнейших кинотеатрах во Франции и франкоговорящих странах. Выход в прокат запланирован на август 2022 года.

В фильме задействованы актеры Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Нурлан Батыров, Данияр Алшинов, Берик Айтжанов, Нурбек Мукушев, Еркен Губашев, Теоман Хос и Нурлан Смаилов.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.