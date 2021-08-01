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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанский боксер Сакен Бибосынов прошел в 1/4 финала Олимпиады
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Сегодня в 11:30

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов прошел в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов встретился с французом Билалом Беннамой на стадии 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, победил соперника со счетом 5:0.

Источник: tengrinews.kz

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