Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании

В Мадриде прошел рейтинговый международный турнир по брейк-дансу с участием казахстанского танцора Владимира Кальмиуса, который в итоге занял второе место.

В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира.





Пройдя отборочный тур, казахстанец обошел сильнейших би-боев из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел представителя Венесуэлы Лил Джи.

Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в казахстанском рейтинге би-боев. А национальная сборная Казахстана по брейкингу на данный момент входит в тройку лучших в мировом рейтинге.

Источник: zakon.kz