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Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании
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Сегодня в 09:57

Казахстанский би-бой стал серебряным призером турнира в Испании

В Мадриде прошел рейтинговый международный турнир по брейк-дансу с участием казахстанского танцора Владимира Кальмиуса, который в итоге занял второе место.

В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира.

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Пройдя отборочный тур, казахстанец обошел сильнейших би-боев из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел представителя Венесуэлы Лил Джи.

Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в казахстанском рейтинге би-боев. А национальная сборная Казахстана по брейкингу на данный момент входит в тройку лучших в мировом рейтинге.

Источник: zakon.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.