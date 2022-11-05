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Казахстанских бизнес-ангелов научат, как правильно инвестировать в стартапы
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Сегодня в 10:34

Казахстанских бизнес-ангелов научат, как правильно инвестировать в стартапы

Бизнес-инкубатор MOST совместно с USAID и клубом UMAY набирает инвесторов и предпринимателей в школу бизнес-ангелов.

На четырехдневном бесплатном онлайн-интенсиве участникам школы расскажут о практических инструментах, необходимых венчурному инвестору:

— оценка стартапа

— оценка привлекательности и доходности бизнеса

— этапы структурированной сделки

— как зарабатывают инвесторы, когда возможен exit.

Участвовать в школе для бизнес-ангелов могут начинающие и действующие инвесторы и бизнес-ангелы, а также предприниматели, желающие начать инвестировать в стартапы.

Обучение будет проводиться с 21 по 24 ноября, заявки принимаются до 15 ноября.

По итогам школы наиболее заинтересованные инвесторы будут приглашены в Центрально-Азиатский клуб бизнес-ангелов UMAY, где проходят скрининги стартап-проектов, питчи для инвесторов, а также нетворкинг.

Источник: digitalbusiness.kz

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