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Казахстанские школьники завоевали на международных олимпиадах 23 медали
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Сегодня в 11:31

Казахстанские школьники завоевали на международных олимпиадах 23 медали

Три золотые, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали казахстанские школьники на самых престижных международных предметных олимпиадах.

На Международной олимпиаде по математике сборная Казахстана завоевала три серебра и три бронзы. При этом команда набрала 174 балла, установив новый рекорд за всю историю участия страны в данной олимпиаде, и показала лучший результат за последние 12 лет.

На Международной олимпиаде по физике школьники удостоились одной золотой и четырех серебряных медалей. Это лучший показатель за последние восемь лет.

На Международной олимпиаде по географии школьники второй год подряд завоевывают золотую медаль. В этом году мы также получили и одну бронзовую медаль.

Участники Международной олимпиады по биологии завоевали три серебра и одну бронзу.

Триумфальным стало выступление юных химиков в интеллектуальном соревновании. Они завоевали одно золото и три серебра. Это первое золото с 2017 года.

Впервые две бронзовые медали завоевали казахстанские школьницы на Международной олимпиаде по лингвистике.

Источник: tengrinews.kz

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