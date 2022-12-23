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Казахстанские каскадеры группы Nomad Stunts поставят трюки в новом историческом проекте для Netflix
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Сегодня в 09:48

Казахстанские каскадеры группы Nomad Stunts поставят трюки в новом историческом проекте для Netflix

Съемки полнометражного фильма о жизни Тамерлана пройдут в Казахстане и Узбекистане. Постановщиком трюков выступит основатель группы Nomad Stunts, заслуженный деятель РК, обладатель каскадерского «Оскара» Жайдарбек Кунгужинов. Такие договоренности были достигнуты в ходе визита создателей фильма в Алматы.

Действие исторического фильма развернется в период становления Тамерлана как сильного лидера и талантливого военного стратега. Подготовительный период намечен на январь-март 2023 года, съемочный — на апрель-май.

Планируется, что большая часть экстерьерных съемок пройдет в Казахстане, а интерьерных — в Узбекистане. Создатели фильма намерены задействовать в проекте казахстанских специалистов — операторов, художников по костюмам, административный персонал.

Фильм станет третьим проектом для Netflix в фильмографии группы Nomad Stunts. Ранее казахстанские каскадеры принимали участие в съемках сериалов «Марко Поло» и «Письмо королю». Также они сотрудничают с сервисами HBO и Apple TV+, студиями Disney, Universal и другими.

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