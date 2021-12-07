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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанские дизайнеры, у которых можно заказать стильный и теплый капор
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Сегодня в 16:46

Казахстанские дизайнеры, у которых можно заказать стильный и теплый капор

Капор — это женский головной убор, который стал популярен в середине 19-го и конце 20-го веков. В наши дни капор снова становится одной из обязательных частей женского гардероба. Особенности этого головного убора в том, что он теплый, удобный и не портит прическу. Специально для вас подборка мест, где можно приобрести капор.


@shyrynhandmade


У Шырын можно заказать теплые капоры. В ассортименте есть материалы как базовых цветов, так и необычных, вроде мятного. Если захочется утеплить не только голову, но и тело, то Шырын также вяжет свитера, кардиганы и варежки.


@knit_vibe_kz


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Обратившись к Арай можно приобрести теплые капоры для детей и взрослых и варежки всех цветов, а также шапки из пуха норки. Талантливая девушка подготовит вас к зимнему сезону.


@hurrem.kz


Столичный магазин женской одежды отечественного производства, где можно найти капоры на флисе и из эко-кожи. Также можно заказать доставку в любой город Казахстана.


@erke_sadu


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Широкий ассортимент цветов и тканей умелый дизайнер Акерке превращает в стильные элементы гардероба. Здесь можно приобрести не только удобные капоры, но и другие теплые и стильные аксессуары.


@yardi_brand


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Бренд YarDi тоже не отстает от моды и уже подготовил для вас удобные капоры. Забудьте про капюшоны и шапки, капор от YarDi с утеплителем согреет вас не хуже. За счет удобной застежки его легко надевать и снимать.


@sulu_knitting


Для ценителей комфорта и качества Сулубике вяжет теплые капоры, манишки и шапки из натуральной шерсти. Заказы выполняются быстро, в течение трех дней.


@nymph.ala


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Алматинский магазин стильных вещей и аксессуаров предлагает на выбор разные модели капоров. Они удобные и отлично сочетаются с другими элементами гардероба.

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