Казахстанские дизайнеры, у которых можно заказать стильный и теплый капор

Капор — это женский головной убор, который стал популярен в середине 19-го и конце 20-го веков. В наши дни капор снова становится одной из обязательных частей женского гардероба. Особенности этого головного убора в том, что он теплый, удобный и не портит прическу. Специально для вас подборка мест, где можно приобрести капор.





У Шырын можно заказать теплые капоры. В ассортименте есть материалы как базовых цветов, так и необычных, вроде мятного. Если захочется утеплить не только голову, но и тело, то Шырын также вяжет свитера, кардиганы и варежки.









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