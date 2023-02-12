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Казахстанская спортсменка завоевала первое «золото» на Чемпионате Азии в Астане
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Сегодня в 11:30

Казахстанская спортсменка завоевала первое «золото» на Чемпионате Азии в Астане

Казахстанская спортсменка завоевала первое золото на Чемпионате Азии в Астане.

Атлетка из Восточного Казахстана, Каролин Чепкоеч Кипкируе первой прошла дистанцию на 3000 метров.

В седьмом круге из 15 Каролин ушла в отрыв и держала его до последних секунд.

Итог — лучшее время: 9:01:98 секунды и три секунды отрыва от соперницы из Китая.

В Астане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В первый соревновательный день разыграют три комплекта медалей. Всего же их предусмотрено 26: в 12 мужских и 12 женских программах и двух эстафетах.

Источник: astanatv.kz

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