Казахстанская школа программирования QWANT вошла в топ-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы

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По итогам работы 2022 года школа программирования QWANT вошла в ТОП-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы.





QWANT была запущена в 2020 году.

За это время школа подготовила более 800 разработчиков, 90% из них трудоустроены в такие компании как Kaspi, AIX, Halyk, Plug and Play Tech Center и другие.

Благодаря поддержке технологических инициатив с женским участием и в целях вовлечения большего числа женщин в ИТ-индустрию количество выпускниц-женщин QWANT выросло с 18 до 46%.