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Казахстанская школа программирования QWANT вошла в топ-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы
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Вчера в 10:33

Казахстанская школа программирования QWANT вошла в топ-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы

HolonIQ — это аналитическое агентство, которое ежегодно на основе AI проводит независимые исследования среди EdTech стартапов по всему миру.

По итогам работы 2022 года школа программирования QWANT вошла в ТОП-200 самых многообещающих EdTech стартапов Европы.

2022 Europe EdTech 200 Market Map (2).png

QWANT была запущена в 2020 году.

За это время школа подготовила более 800 разработчиков, 90% из них трудоустроены в такие компании как Kaspi, AIX, Halyk, Plug and Play Tech Center и другие.

Благодаря поддержке технологических инициатив с женским участием и в целях вовлечения большего числа женщин в ИТ-индустрию количество выпускниц-женщин QWANT выросло с 18 до 46%.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.