Казахстанская певица завоевала главный приз конкурса «Славянский базар»

Казахстанская певица Рухия Байдукенова завоевала Гран-при международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

После первого конкурсного дня певица набрала 69 баллов из 70 возможных. Все члены жюри дали казахстанке 10 баллов, один лишь представитель России Сергей Пенкин поставил 9 баллов.

Во втором туре вокалисты исполняли славянские хиты в сопровождении президентского оркестра Беларуси под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова.

В напряженной борьбе победу одержала представительница Казахстана Рухия Байдукенова. Гран-при лучшей исполнительнице вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.



22-летняя Рухия Байдукенова родом из Талдыкоргана занималась вокалом с раннего возраста. Ее талант заметили в школе и направили в школу искусств. Сейчас девушка учится на третьем курсе казахского национального университета искусств по специальности «Эстрадный вокал».

Источник: tengrinews.kz