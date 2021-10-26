Казахстанка выиграла две медали на чемпионате мира по гиревому спорту

Анастасия Севостьянова из города Риддера выиграла две серебряные медали на чемпионате мира по гиревому спорту в Будапеште.

На соревнованиях она участвовала в весе до 58 килограммов в двух категориях: любителей и ветеранов. В обеих квалификациях спортсменка подняла 16-килограммовый снаряд в упражнении «рывок» за 10 минут 160 раз.

Для уроженки Восточно-Казахстанской области состязание такого уровня стало первым.

До этого спортсменка победила в областных и городских первенствах, а в июле стала серебряной чемпионкой страны.

Источник: sports.kz