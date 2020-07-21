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Казахстанец занял призовое место на «Славянском базаре» в Беларуси
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Сегодня в 11:02

Казахстанец занял призовое место на «Славянском базаре» в Беларуси

Казахстанец Бексултан Кенишкалиев занял призовое место на ежегодном международном фестивале «Славянский базар» в Витебске, который прошел с 16 по 19 июля.

Он завоевал третью премию, разделив награду с участником из Боснии и Герцеговины. Стоит отметить, что результаты определялись по итогам суммы баллов двух частей конкурса.

25-летний музыкант Бексултан Кенишкалиев окончил музыкальный колледж имени Мукана Толебаева в Семее, а сейчас учится на четвертом курсе эстрадного отделения Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Неоднократно представлял Казахстан на международных песенных конкурсах и фестивалях.

Гран-при «Славянского базара» в 2020 году завоевал представитель Беларуси Роман Воложнев.

Кроме того, призовое место заняла и представительница Казахстана на детском «Славянском базаре-2020». Жасмин Тлеумбетова завоевала вторую премию.

Источник: tengrinews.kz

Источник фотографии: @khansultan_qazaqstan

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