Казахстанец занял призовое место на «Славянском базаре» в Беларуси

Он завоевал третью премию, разделив награду с участником из Боснии и Герцеговины. Стоит отметить, что результаты определялись по итогам суммы баллов двух частей конкурса.
25-летний музыкант Бексултан Кенишкалиев окончил музыкальный колледж имени Мукана Толебаева в Семее, а сейчас учится на четвертом курсе эстрадного отделения Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Неоднократно представлял Казахстан на международных песенных конкурсах и фестивалях.
Гран-при «Славянского базара» в 2020 году завоевал представитель Беларуси Роман Воложнев.
Кроме того, призовое место заняла и представительница Казахстана на детском «Славянском базаре-2020». Жасмин Тлеумбетова завоевала вторую премию.
Источник: tengrinews.kz
Источник фотографии: @khansultan_qazaqstan