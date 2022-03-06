Казахстанец выиграл батл против чемпиона Азии на Beatbox United 2022

Эльдар Габдуллин из Уральска сенсационно победил одного из сильнейших битбоксеров мира из Южной Кореи WING на Beatbox United 2022.

Южнокорейский битбоксер был фаворитом, однако казахстанцу удалось вырвать победу и пройти в следующий этап.

На соревновании батлы проходят в записи, где каждый участник должен прислать свое видео, и оно оценивается жюри по семи категориям. За каждую победу участники получают денежный приз.

The Beatbox United Online Battle 2022 — международное соревнование, в котором принимают участие 16 лучших битбоксеров мира.

Источник: tengrinews.kz