Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanec-vyigral-batl-protiv-chempiona-azii-na-beatbox-united-2022
Казахстанец выиграл батл против чемпиона Азии на Beatbox United 2022
84
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:51

Казахстанец выиграл батл против чемпиона Азии на Beatbox United 2022

Эльдар Габдуллин из Уральска сенсационно победил одного из сильнейших битбоксеров мира из Южной Кореи WING на Beatbox United 2022.

Южнокорейский битбоксер был фаворитом, однако казахстанцу удалось вырвать победу и пройти в следующий этап.



На соревновании батлы проходят в записи, где каждый участник должен прислать свое видео, и оно оценивается жюри по семи категориям. За каждую победу участники получают денежный приз.

The Beatbox United Online Battle 2022 — международное соревнование, в котором принимают участие 16 лучших битбоксеров мира.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #турнир #соревнование #победа #битбокс
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
День открытых дверей в Nazarbayev University
1873
Гарри Стайлс выпустил черно-белый клип в стиле 1930-х
2031
В кинофестивале студенческого кино примут участие 10 стран
867