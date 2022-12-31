Казахстанец Тимофей Скатов стал открытием сезона по версии ATP Challenger

Аcсоциация теннисистов-профессионалов включила Тимофея Скатова в число пяти игроков, которые проявили себя в 2022 году на турнирах серии «Челленджер». Также ATP отметила казахстанца в том, что он может скоро улучшить свои показатели на турнирах высокого ранга.

В 2022 году Тимофей Скатов выиграл первый в своей карьере «Челленджер» на кортах итальянской Пармы. Уроженец Петропавловска стал единственным казахстанским теннисистом, которому удалось стать победителем турниров ATP Challenger Tour-2022 в одиночном разряде. Североказахстанец в финале итальянского турнира был сильнее словака Юзека Ковалика, у которого до этого была победная серия из девяти матчей.

Источник: zakon.kz