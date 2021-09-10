Казахстанец попал в топ-50 учителей мира и поборется за миллион долларов

Преподаватель из Семея вошел в топ-50 учителей мира в рамках международной премии Global Teacher Prize. Теперь казахстанец поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.

В число лучших мировых педагогов попал учитель физики Асхат Жумабеков. Он преподает в Назарбаев Интеллектуальной школе в Семее. Преподаватель считает, что современным школам нужны люди нового поколения. То есть люди, способные адаптироваться и реагировать на быстрые изменения новых технологий, смогут хорошо работать в совместной среде и внедрять учебную программу в соответствии с индивидуальными потребностями учащихся.

Ученики Асхата — призеры научных проектов, международных олимпиад, а также обладателями стипендии для получения высшего образования в США, Гонконге, Абу-Даби и России.

Асхат Жумабеков стал первым в истории премии казахстанцем, вошедшим в топ-50 учителей мира.

Источник: tengrinews.kz