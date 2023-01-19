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Казахстанец попал в пятерку лучших композиторов на конкурсе в Каннах
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Сегодня в 10:09

Казахстанец попал в пятерку лучших композиторов на конкурсе в Каннах

Музыкант из Петропавловска Давид Литвинов вошел в шорт-лист номинации «Лучший композитор» на французском конкурсе Cannes Shorts.

Музыку, которая впечатлила жюри конкурса в Каннах, Давид написал для короткометражного фильма Victoria, снятого режиссером из Петропавловска Александром Шингуровым.

Четырехминутный фильм снимался специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race.

Давид Литвинов — заведующий музыкальной частью Петропавловского областного русского драматического театра имени Погодина. Музыкант с 2012 года пишет музыку для постановок театра.

Источник: ru.sputnik.kz

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