Казахстанец попал в пятерку лучших композиторов на конкурсе в Каннах

Музыкант из Петропавловска Давид Литвинов вошел в шорт-лист номинации «Лучший композитор» на французском конкурсе Cannes Shorts.
Музыку, которая впечатлила жюри конкурса в Каннах, Давид написал для короткометражного фильма Victoria, снятого режиссером из Петропавловска Александром Шингуровым.
Четырехминутный фильм снимался специально для среднеазиатского конкурса 48 Hour Film Race.
Давид Литвинов — заведующий музыкальной частью Петропавловского областного русского драматического театра имени Погодина. Музыкант с 2012 года пишет музыку для постановок театра.
Источник: ru.sputnik.kz