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Казахстанец получил престижную мировую премию на сохранение сайгаков
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Главный

Сегодня в 10:21

Казахстанец получил престижную мировую премию на сохранение сайгаков

26 апреля в Лондоне состоялась церемония вручения международной премии в области охраны природы Whitley Award Британской благотворительной организации Whitley Fund for Nature.

Ведущий специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Альберт Салемгареев получил премию за вклад в усилия Казахстана по сохранению популяции сайгака, ключевого вида степных экосистем Центральной Азии, чья численность достигла показателя в 1 318 000 особей в 2022 году.

Альберт Салимгареев получил премию в размере 40 000 фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

Источник: zakon.kz

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