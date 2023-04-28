Казахстанец получил престижную мировую премию на сохранение сайгаков

26 апреля в Лондоне состоялась церемония вручения международной премии в области охраны природы Whitley Award Британской благотворительной организации Whitley Fund for Nature.

Ведущий специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Альберт Салемгареев получил премию за вклад в усилия Казахстана по сохранению популяции сайгака, ключевого вида степных экосистем Центральной Азии, чья численность достигла показателя в 1 318 000 особей в 2022 году.

Альберт Салимгареев получил премию в размере 40 000 фунтов стерлингов на развитие своих проектов.