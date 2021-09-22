Казахстанец победил на престижном международном конкурсе пианистов в Великобритании

Победителем 20-го Международного конкурса пианистов в Лидсе стал 23-летний Алим Бейсембаев из Казахстана. Лауреату была вручена Золотая медаль Уотермана и премия в 25 тысяч фунтов стерлингов, а также призовой пакет, в который входит поддержка агента-менеджера, контракт на запись с Warner Classics и европейский тур, который организует компания Steinway&Sons. Помимо основной награды, музыкант также завоевал приз зрительских симпатий medici.tv и приз Королевского филармонического общества Ливерпуля, присуждаемый за лучшее за исполнение произведения ХХ-ХХI веков.

Бейсембаев — первый лауреат-казахстанец в истории конкурса пианистов в Лидсе. Сейчас он заканчивает магистратуру Королевского музыкального колледжа в Лондоне у профессоров Ванессы Латарш и Дмитрия Алексеева.

Источник: forbes.kz