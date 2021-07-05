Казахстанец и голландец в паре сотворили сенсацию на Уимблдоне

Во втором круге Уимблдонского турнира казахстанец Андрей Голубев на двоих с голландским теннисистом Робином Хасе сотворили сенсацию. Они выиграли противостояние с экс-первой ракеткой мира в парном разряде Джейми Марреем (Великобритания) и экс-второй ракеткой планеты Бруно Соаресом (Бразилия).

Казахстанско-нидерландский дуэт одержал победу со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2.

Джейми Маррей и Бруно Соарес выступают вместе с 2016 года. За это время они выиграли 10 турниров, в том числе два «Больших шлема» — Australian Open и US Open.

В первом сете Голубев/Хасе были ближе к победе, но несколько невынужденных ошибок привели к поражению на тай-брейке. Однако в восьмом гейме второго сета Голубев и Хасе смогли реализовать нужный брейк-пойнт, а затем удержали свою подачу и сравняли счет по партиям. В решающем игровом отрезке Голубев/Хасе буквально «смяли» именитых соперников и обеспечили себе не только победу, но и выход в 1/8 финала.

За 1 час и 59 минут игрового времени Голубев/Хасе 6 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 7. В третьем круге престижного турнира они встретятся с Симоне Болелли (Италия)/Максимо Гонсалесом (Аргентина).

Источник: tengrinews.kz