Казахстанец Балуан Беркенов завоевал третье место в конкурсе вокалистов в Баку

Казахстанский оперный исполнитель, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Балуан Беркенов завоевал третье место на VIII международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в столице Азербайджана.

Казахстанских вокалистов представляли девять человек, среди которых Айгерим Алтынбек , Ильяс Артагалиев , Гаухар Байшулакова , Зульяр Кадыров , Надия Наденова , Марьям Нурилла , Диар Нурсултанов и Азамат Малышов.

По итогам трех туров Балуан Беркенов смог завоевать третье место.

Конкурс проходит с 16 по 23 июня. В нем участвуют 95 вокалистов в возрасте от 18 до 35 из Казахстана, Украины, России, Израиля, Монголии, Узбекистана, Турции, Сербии, Южной Кореи, Грузии и Азербайджана.

Оценивать мастерство молодых оперных исполнителей международного конкурса удостоились известные деятели культуры Азербайджана, России, Казахстана, Грузии.

Источник: lenta.inform.kz