Казахстанец Аскар Мажикенов об исследованиях, которые помогают в борьбе с патогенными вирусами

В нашей рубрике об ученых мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития. Мы пообщались с Аскаром Мажикеновым и узнали о его научном пути, исследованиях в области биологии, а также платформе synapse.kz, которая продвигает олимпиадную биологию и открывает новые возможности для развития молодых исследователей в Казахстане.

Аскар Мажикенов, Doctoral Researcher, University of Helsinki, linkedin





О себе

Я родом из Карагандинской области. Бакалавриат окончил в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, магистратуру в Nazarbayev University.

В старших классах я занимался олимпиадной биологией и с тех пор развиваюсь в этом направлении. В годы бакалавриата работал тренером национальной сборной с одаренными школьниками. Этот опыт зажег во мне искру, и в магистратуре Nazarbayev University я выбрал для себя научную биологию. В NU научный процесс заворожил меня еще больше, и я захотел понять, как наука развивается в мире.





На сегодняшний день я PhD-студент University of Helsinki. Мой основной приоритет — формирование компетентности как в научной специализации, так и в сфере научной организации и менеджмента в крупных исследовательских центрах.

Параллельно вместе с командой synapse.kz мы занимаемся популяризацией научной и олимпиадной биологии в Казахстане среди школьников и бакалавров.

О научных исследованиях

Мой текущий проект сфокусирован на изучении взаимодействия хозяин-патоген — механизмов, которые вирусы используют для захвата клетки хозяина. Это обширная область, и в нашей лаборатории мы исследуем, как вирус перестраивает ключевой процесс всех организмов — синтез белка, строительного материала всего живого.





Изучение этого аспекта расширяет инструменты борьбы с патогенными вирусами. Кроме того, такой подход углубляет понимание самого процесса синтеза белка в клетке, учитывая, что многие фундаментальные открытия были сделаны при исследовании мутаций и других отклонений.

О науке в Казахстане

Сложно однозначно оценить, развивается ли наука в целом. Это трудоемкий и многосоставный процесс, который непросто измерить. Однако очевидно одно — растет количество инициатив в этой сфере и число неравнодушных компетентных людей. При правильном сочетании этих факторов формируются благоприятные условия для развития науки в Казахстане.

На сегодняшний день самым масштабным сообществом ученых из Казахстана остается Qazaq International Science and Technology Association, хотя преимущественно это сообщество казахстанских исследователей за рубежом. Ассоциация поддерживает ученых на уровне PhD и выше, расширяет профессиональные горизонты и популяризирует науку.





Важной инициативой последних лет стала программа Galym Project, направленная на поддержку и развитие молодых исследователей.

Со своей стороны, проект synapse.kz занимается популяризацией научной биологии через образовательные и комьюнити-форматы для школьников и студентов бакалавриата, формируя среду роста и профессионального взаимодействия для этой аудитории.

При этом мне неизвестно о других крупных ассоциациях ученых, действующих непосредственно внутри Казахстана, и это можно рассматривать как одну из системных проблем. Наука невозможна без коммуникации: коллаборации между лабораториями, обсуждение идей на конференциях, обмен опытом через стажировки формируют устойчивое научное сообщество. Именно такого уровня горизонтальных связей сегодня в стране недостаточно.

Рекомендации молодым ученым

Если вы задумываетесь о научной карьере или находитесь в начале пути — подумайте несколько раз. Наука подходит не всем.

Завершить докторантуру — значит получить и представить миру новое знание, даже если речь идет о небольшом результате. Любое открытие опирается на многолетний труд других исследователей. Ученый — это не про престиж и авторитет, а про осознанность и самоотверженность. Поэтому двигаться в этом направлении стоит только при внутренней уверенности в выборе.

Основная трудность часто возникает в собственных установках. Молодые ученые нередко ограничивают себя жесткими рамками — опубликоваться как можно быстрее, уложиться в сроки докторантуры и так далее. Важно понимать, что это лишь элементы процесса. Важно сохранять движение вперед и получать удовлетворение от самой работы. Отрицательный результат — тоже результат.

Во время работы в лабораториях NU и Национального центра биотехнологии в Астане мне не хватало четкой системы организации и протоколов. У нас много способных специалистов, но хромает организованность. Это объяснимо недостатком опыта: исследовательские центры десятилетиями, а то и столетиями выстраивают свою образовательную программу. Эффективным способом решения этой проблемы я считаю обмен опытом: тесное взаимодействие с топовыми университетами позволяет увидеть разницу и понять, как выстраивать процессы правильно.