Казахстан завоевал 10 медалей на Чемпионате мира по самбо

На чемпионате мира по самбо в Ташкенте казахстанские спортсмены завоевали десять наград, благодаря чему в общем медальном зачете оказались на четвертом месте. Первые места заняли Россия, Узбекистан и Беларусь.

В соревнованиях в Узбекистане участвовали спортсмены из 51 страны мира. Были определены сильнейшие в трех категориях: спортивном и боевом самбо, а также в состязаниях среди женщин. Прошедший турнир стал первым проведенным после признания дисциплины Международным олимпийским комитетом.

Золото выиграли Гульдана Алмуханбетова в категории до 54 килограммов среди женщин и Рахат Жаниет в весе до 64 килограммов у мужчин.

Три серебра принесли Мади Райхан, Ажар Саликова и Дилдаш Куришбаева.

Бронзовые награды достались Болатбеку Раимкулову, Айдыну Дартаеву, Нуркену Домбаеву, Адильбеку Сеисову и Умару Янковскому.

Источник: tengrinews.kz