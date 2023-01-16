Казахстан выиграл «золото» на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде

Первым дистанцию прошел Вадим Куралес. Его результат — 42 минуты, 37,4 секунды и всего один промах при стрельбе. Это принесло казахстанцу золотую медаль.





Вторую ступень пьедестала занял норвежец Эрьян Мосенг, который на 42,6 секунды уступил казахстанцу. Третьим стал француз Аксель Гарнье, уступивший Куралесу на 1 минуту 16,5 секунды.





На шестом месте финишировал еще один казахстанец Александр Мухин.









Казахстан на биатлоне в индивидуальной гонке на 15 километров представляли четверо спортсменов: Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков.