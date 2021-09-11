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Казахстан с первого места пробился в плей-офф шахматной Олимпиады
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Сегодня в 10:23

Казахстан с первого места пробился в плей-офф шахматной Олимпиады

Сборная Казахстана по шахматам стала первой в группе А топ-дивизиона на Всемирной онлайн-олимпиаде.

Казахстанцы выиграли восемь матчей из девяти.
После шести туров Казахстан лидировал в группе. Команда сотворила сенсацию, обыграв Китай, а Жансая Абдумалик взяла верх над четырехкратной чемпионкой мира Хоу Ифань. Затем казахстанские шахматисты обыграли Австралию со счетом 3,5-2,5.

В восьмом туре сборная Казахстана проиграла Ирану со счетом 2-4 и потерпела первое поражение на онлайн-олимпиаде. Причем после шестого тура Казахстан играл не основным составом. Это поражение отодвинуло казахстанских шахматистов на второе место в группе, а вперед вышел Китай.

В заключительном, девятом, туре группового этапа Казахстан обыграл Монголию со счетом 4:2, а Китай проиграл Армении с таким же счетом. Бибисара Асаубаева выиграла очередной свой матч на турнире, который стал для нее седьмым.

В итоге Казахстан набрал 16 очков и стал победителем группы. Китай занял второе место, обойдя Иран по дополнительным показателям. Эти три команды продолжат участие в плей-офф.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #олимпиада #шахматы #жансаяабдумалик #бибисараасаубаева
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