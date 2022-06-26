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Казахстан открывает национальный павильон на крупнейшей в мире B2B-платформе
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Сегодня в 10:10

Казахстан открывает национальный павильон на крупнейшей в мире B2B-платформе

В церемонии открытия национального павильона Казахстана на платформе Alibaba приняли участие официальные лица и предприниматели.

Благодаря сотрудничеству с Alibaba многие казахстанские компании освоили каналы электронной коммерции, как инструмент проактивного продвижения своей продукции на внешние рынки.

Страновой павильон включает в себя 130 компаний в статусе золотого поставщика, которые выставляют на продажу более 7500 товаров.

Среди стран СНГ и ЕАЭС павильон Казахстана стал вторым после РФ на площадке Alibaba.com.

На текущий момент совокупные продажи компаний, выведенных на платформу, составляют $167,7 миллионов США. Иностранные покупатели из Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии проявили интерес к такой продукции, как пластиковые игрушки, фильтры, электротехника, текстильная продукция, масло, зерновая продукция, мед и замороженное мясо.

Источник: lenta.inform.kz

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#казахстан #маркетплейс #alibaba #ритейл #платформа
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