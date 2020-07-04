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Казахстан как центр Средней Азии: 10 преимуществ жизни в стране
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Сегодня в 11:50

Казахстан как центр Средней Азии: 10 преимуществ жизни в стране

Самая крупная по территории страна


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Казахстан расположен между Европой и Юго-Восточной Азией, Сибирью и Средним Востоком. Страна находится в центре континента Евразия и занимает девятое место в мире по площади — 2 724 900 квадратных километров.


Обширные природные ресурсы


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Казахстан — вторая по величине страна с запасами урана, хрома, свинца и цинка, третья — по запасам марганца, пятая — по запасам меди, в первой десятке по запасам угля, железа и золота.

Страна занимает 11 место по величине разведанных запасов нефти и природного газа.


Крупнейший космодром


Байконур — в переводе «богатая долина» — крупнейший в мире космодром. В международных спутниковых справочниках обозначается как Tyuratam Missile and Space Complex. Космодром дает доступ к передовым технологиям глобальной космической индустрии. Предпологается, что сотрудничество с NASA, SpaceX, Европейским космическим агентством, с китайской или индийской космическими программами станет продуктивным для Казахстана.

С космодрома Байконур были запущены в космос первый человек, советский космический корабль «Буран» и орбитальная станция «Мир».


Лидер по уровню развития и мощности экономики


Казахстан — первая бывшая советская республика, которая погасила долг перед Международным валютным фондом на семь лет раньше срока. Крупные иностранные банки, такие как RBS, Citibank и HSBC, Kookmin и UniCredit, имеют филиалы в Казахстане, приобретя и создав пакеты акций в стране. Страна на 39 месте в индексе экономической свободы 2020 года по версии Wall Street Journal и Heritage Foundation.


Развитая инфраструктура


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Железные дороги покрывают 68% всех грузовых и пассажирских перевозок в более чем 57% площади страны. Главный в стране железнодорожный перевозчик — «Казахстан Темир Жолы».

В Алматы есть система метро протяженностью 11,3 км, а в Нур-Султане находится на стадии строительства.


Лидер по привлечению инвестиций


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Казахстан привлек 330 миллиардов $ иностранных инвестиций из 120 стран. По данным Государственного департамента США, страна считается обладательницей лучшего инвестиционного климата в регионе. Прямые иностранные инвестиции играют более важную роль в национальной экономике, чем в большинстве других бывших советских республик.

Согласно исследованию EY 2014, доверие инвесторов к казахстанскому потенциалу находится на рекордно высоком уровне.


Доступ к интернету


Половина человечества не имеет доступа к интернету. В Казахстане доступ к интернету есть у более 80% населения. 92,88% школ обеспечены широкополосным доступом к сети интернет.


Много предпринимателей


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На 1 января 2020 года количество зарегистрированных малых и средних предпринимательств составило 1,6 миллиона.

К началу 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 999,7 тысяч индивидуальных предпринимателей. В Алматы — 196,4 тысяч человек и Нур-Султане — 121 тысяча человек, в Восточно-Казахстанской области — 113,9 тысяч человек.


Лидер по объемам внешней торговли


Основной экспортный товар Казахстана — нефть. На втором месте по объемам внешней торговли находятся достаточно промышленно развитые Узбекистан и Туркменистан. Наименьшие объемы внешней торговли отмечаются в странах с менее развитой промышленностью и экономикой в регионе: Кыргызстан и Таджикистан.


Источник фотографий: @evgeny_kz

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#казахстан #казахи #средняяазия #центральнаяазия
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