Каст фильма SENBE о жизни актеров в Алматы, развитии кинематографа в Казахстане и вдохновении

13 апреля в прокат вышел новый казахстанский фильм SENBE. Мы поговорили с кастом проекта и узнали об их ощущениях от съемок и не только.





Жандос Айбасов, город — Алматы, актер, каскадер, @zhandos_aibassov

​

О себе

Я актер, каскадер. Работаю в составе международной каскадерской группы Nomad Stunts. Один из основателей творческой компании ARTDEALERSMOVIE.

Люблю активный отдых: походы в горы, поездки на природу, рыбалку и верховую езду на лошадях. Любимый вид спорта — бокс. В свободное время создаю ювелирные украшения.

У меня разное окружение. В основном провожу время с творческими людьми: каскадерами, актерами, режиссерами.

Слушаю, читаю, смотрю

Я меломан. Слушаю разную музыку, но в последнее время выбираю отечественную эстраду: Галымжан Молданазар, GHAD отбасы, АРО, Arshat, Darkhan Juzz, Orynkhan. По настроению слушаю классику. Люблю​ күй «Серпер» и «Махамбет​ күй». Из зарубежных композиторов слушаю Gustavo Santaolalla.

Из фильмов нравится «Список Шиндлера», из исторических — «Гладиатор». Люблю пересматривать «Кыз Жибек», «Коксерек». Мне также нравится творчество Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В последнее время смотрю корейское кино. Из отечественных нравится творчество Адильхана Ержанова. Еще люблю мультфильмы, например, «Красная черепаха», «Остров собак».

Любимая книга — «Волоколамское шоссе».

Что вдохновляет

Меня вдохновляет отдых на природе, фильмы, хорошая музыка. Еще вдохновляют позитивные и смелые люди.

Алматы — красивый город. Вдохновение здесь можно найти везде.

Где провожу свободное время

Я предпочитаю уезжать из города туда, где не ловит связь. Считаю, что в городе невозможно перезагрузиться.

Мне нравится Ботанический Сад, улица Панфилова. Еще люблю подниматься на 3200.

У нас проходит довольно мало культурных мероприятий, например, фестивалей или кинорынков. В нашей каскадерской группе бывают классные вечеринки. К нам часто приезжают режиссеры, каскадеры, актеры из других стран, и мы собираемся на базе, общаемся и обмениваемся опытом. ​ Недавно ребята из «Эритцентр» устраивали первый «КИНО КОРИСУ», где собрались все кинопроизводители. Надеюсь, таких мероприятий будет больше.

О фильме SENBE

Мне нравится работать с дебютантами. Я когда-то тоже начинал, и мне нужна была поддержка. Поддерживать ребят, которые только начинают — это правильно. После долгого перерыва мне нужно было возвращаться на площадку как актер. У меня были и другие предложения от более опытных режиссеров. Но я решил взяться именно за этот проект. Мне понравилось, как режиссер хотел снять эту картину.

Зацепила и сама история. Она об одиноких людях, которые нашли друг друга и объединились.

Карлыгаш Мухамеджанова, город — Алматы, актриса, @karlygashmuhamedzhanova





О себе

Я актриса кино. В киноиндустрии с 2007 года. ​

В свободное время занимаюсь семьей. Также хожу в горы, на тренировки, занимаюсь йогой, встречаюсь с друзьями.

Мои друзья из разных сфер. Из коллег я близко общаюсь с Айнур Ильясовой, Алией Телебарисовой, Максимом Акбаровым. ​

Слушаю, читаю, смотрю

Кино люблю разное. В основном это классические фильмы, которые можно пересматривать: «Титаник», «Отпуск по обмену», «Крестный отец». Склоняюсь к драматическим фильмам. Из более современных казахстанских работ мне нравится «Шал», «Подарок Сталину», «Рэкетир», «Сказ о розовом зайце», «Возвращение в А».



Мне больше нравится спокойная, мелодичная музыка, где есть голос и ритм. Я фанатка казахстанских исполнителей. В моем плейлисте: Мирас Жугунусов, Әмре и другие.​

Одна из самых красиво написанных книг для меня — «Мемуары Гейши». Это тонкая книга.

Что вдохновляет

Я могу вдохновиться красивой музыкой, хорошим фильмом или людьми. Также меня вдохновляют родители. Я восхищаюсь ими и люблю. После каждой беседы с ними хожу окрыленная.

Вдохновение в Алматы можно найти в горах. Там я получаю большой заряд энергии.

Где провожу свободное время

Я хожу в горы за красотой, тишиной, вдохновением и спокойствием. Могу посидеть с друзьями в кафе, ресторанах. Нравится гулять по городу.





Люблю старый центр Алматы — район Калинина, Тулебаева. Я все детство жила на Тулебаева-Шевченко.

В основном хожу на презентации кинофильмов, чтобы поддержать коллег и друзей. ​

О фильме SENBE

В проекте SENBE были задействованы потрясающие актеры и крутой режиссер Данияр. В группе царила атмосфера любви и взаимопонимания, и это меня сильно заряжало.​

Мне кажется, зрителям будет интересно смотреть за действиями героев. Эта история должна понравиться многим.

Бахытжан Әлпейіс, 25 жаста, город — Алматы, продюсер, актер, блогер, @baha_puper ​

​

О себе

Я блогер, актер и начинающий продюсер.

Люблю заниматься футболом и другими активными видами спорта. Снимаю много видео.​ Провожу время с другими блогерами, певцами, семьей.

Слушаю, читаю, смотрю​

Больше всего мне нравится лирическая музыка. Люблю песни Kalifarniya, Mona Songz, Kanay, Sadraddin. Самая любимая песня — фит Mona Songz и Мираса Жугуносова «Уақыт».

Я часто смотрю комедии и сериалы от Netflix. Мой любимый фильм, который я уже смотрел восемь-девять раз — «В погоне за счастьем». ​

Если говорить о литературе, мне больше нравятся психологические книги.

Что вдохновляет

У меня есть мечты и цели, которые я записываю в блокнот. Каждый раз, перечитывая их, вдохновляюсь и набираюсь мотиваций.





В Алматы вдохновение можно найти в горах. Иногда, когда у меня плохое настроение или творческий кризис, я ухожу в горы на день-два. Это помогает.​

Где провожу свободное время

Я нечасто хожу по заведениям. В последнее время мы с друзьями играем в компьютерном клубе. Нравится гулять по паркам.

Любимые места в городе: Терренкур, «Весновка», Ботанический сад. ​

Часто хожу на предпоказы, презентации от компаний или открытия заведений.

О фильме SENBE

Я не только актер фильма SENBE, но и продюсер, поэтому участвовал во всех процессах. Сценарий писался около трех месяцев. Съемки прошли легко, атмосфера была спокойная.

SENBE — это небанальный казахстанский фильм, и, я думаю, зрители это заметят.​

Алмагүл Қазихан, город — Алматы, актриса, @almasagindik

О себе

Я актриса.​ Все мои хобби тоже связаны с творчеством. Люблю тусоваться. Мне нравится ходить на техно-вечеринки, концерты, спектакли.

У нас есть творческое объединение TOBE. Мы занимаемся музыкой, театром, кино. Не только работаем вместе, но и дружим семьями уже 10 лет.

Слушаю, читаю, смотрю

Я люблю и каждый день слушаю техно музыку. Не смотрю попсовые фильмы. Люблю авторское кино. Из литературы предпочитаю классику: «1984», «Преступление и наказание», «Хижина дяди Тома».

Что вдохновляет

Меня вдохновляют мои друзья и искусство. Когда чувствую, что у меня нет энергии, иду в театр или на концерт. Такие мероприятия возвращают меня к жизни и вдохновляют.

Я часто хожу в театр «АРТиШОК», потому что тоже когда-то там работала. Можно просто прогуляться по городу или сходить в горы. Это сильно обновляет человека.​

Где провожу свободное время

Я люблю заведение «Пацацина». Там грузинская кухня со вкусным домашним вином. Еще люблю андерграунд, мероприятия, где мало людей, а также закрытые вечеринки, где можно познакомиться с людьми, которые имеют отношение к сцене.

В основном меня приглашают на разные ивенты, я хожу на премьеры, предпоказы.

О фильме SENBE

Это мой первый коммерческий фильм. До этого я снималась только в авторских фильмах и сериалах.

Это были мои самые легкие съемки. На площадке царила легкая и классная атмосфера.

Если вас заинтересовал фильм по трейлеру, то обязательно сходите на него.