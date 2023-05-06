Карл Урбан сыграет Джонни Кейджа в сиквеле «Мортал Комбат»

Фильм «Мортал Комбат» триумфом не стал ни в плане кассовых сборов, ни по отзывам и оценкам. Создатели хотят улучшить положение при помощи сиквела. Известно о нем пока немного, но слухов вокруг ходит масса.

Про то, что у «Мортал Комбата» будет продолжение, стало известно еще в январе прошлого года. О разработке доложили инсайдеры. По их словам, сценаристом второй части выступит Джереми Слэйтер, работавший прежде над сериалом «Академия «Амбрелла» и фильмом «Лунный рыцарь». Про каст инсайдеры умолчали. Продюсеры ведут переговоры с Карлом Урбаном — актером, известным по ролям Билли Бутчера в «Пацанах» и доктора Леонарда Маккоя в серии «Звездный путь».

Источник: srsly.ru