Карьерная ловушка: Алена Сенева о том, почему переработки не приближают к повышению

Алена Сенева — HRD Uzum Fintech и автор колонки для weproject.media — объясняет, почему карьерный рост в корпорации не равен хорошей работе. Ежегодно повышение получают лишь 4-14% сотрудников, и дело не в недостатке стараний — дело в том, что большинство конкурирует по неверным критериям. Переработки и операционная надежность не приближают к следующей позиции: там оцениваются масштаб решений, влияние на бизнес и умение работать через других. Алена разобрала, где именно карьера «застревает», и показала три стратегии, которые реально работают.

Алена Сенева, город — Ташкент, HRD Uzum Fintech, @alyonaseneva



По данным мировых исследований, ежегодно повышение получают в среднем только 4-14% сотрудников. При этом лишь около 17% специалистов получают продвижение внутри компании в течение пяти лет. Это означает, что большинство людей не «проигрывают» карьерную гонку, они находятся в системе, где рост по определению ограничен.

Карьера — не линейная функция усилий

Одна из ключевых иллюзий корпоративной среды — убеждение, что результат автоматически конвертируется в рост.

Среднее время до первого повышения составляет около двух-трех лет. В этот период сотрудник, как правило, усиливает вклад: берет на себя больше задач, становится надежным, глубже погружается в процессы, и именно здесь возникает ловушка. Сотрудника повысят не за объем усилий, а за соответствие следующему уровню должности. И это принципиально разные критерии.

Безусловно, сотрудник, который стабильно хорошо выполняет задачи ценен для компании. Но на следующем уровне от него ожидают другого: влияния, управленческих решений, способности масштабировать результат через других людей. И если этот переход не происходит, человек может годами усиливать текущую роль, не приближаясь к следующей.

Вертикальный рост ограничен

Любая компания имеет ограниченное количество управленческих позиций. Если в команде 10-12 человек, повышение в рамках цикла оценки могут получить один-два сотрудника, не более. Остальные остаются на текущем уровне, вне зависимости от их качества работы. Именно поэтому в последние годы прослеживается устойчивый тренд: сотрудники выбирают смену компании как инструмент карьерного роста, а не ожидание внутреннего продвижения.

Почему возникает ощущение «крысиных бегов»?

Термин «крысиные бега» чаще всего используют те, кто инвестирует усилия, но не видит результата. Однако проблема не в конкуренции за должность, а в неверно выбранной стратегии. Большинство сотрудников конкурируют по параметрам, которые слабо влияют на решение о повышении:

— объем задач

— переработки

— операционная надежность/стабильность.

На уровне управленческих решений оцениваются совсем другие факторы:

— влияние на бизнес-результат

— способность работать с неопределенностью и принимать решения

— масштаб решений и зона ответственности

— умение усиливать других, выстраивать команду/процессы.

Разрыв между этими уровнями часто становится причиной карьерного «застревания».

Три стратегии карьерного роста в корпорации

На практике устойчивый карьерный рост строится через одну из трех моделей.

1. Осознанные действия внутри системы



Понимание правил: кто принимает решения, какие критерии реально применяются, какие роли открываются.

Как следствие, выстраивание траектории развития не только через результат, но и через видимость и влияние.

2. Горизонтальное развитие

Переходы между функциями позволяют обойти структурные ограничения текущей системы. Не всегда про «лучше» — чаще про «быстрее». Экспертиза становится шире и рост происходит быстрее, так как сотрудник получает больше разностороннего опыта и навыков.

3. Смена роли: от исполнителя к следующей позиции



Ключевой переломный момент происходит, когда сотрудник перестает усиливать текущую роль и начинает демонстрировать поведение следующей. И это происходит до формального назначения.

Итог

Главная ошибка — воспринимать карьерный рост как естественное продолжение хорошей работы.

В реальности карьера в корпорации — всегда результат осознанного выбора:

— оставаться в системе и играть по ее правилам

— менять систему или выходить за ее пределы.

Поэтому вопрос только в одном: «Вы бежите автоматически или понимаете, куда и зачем?».