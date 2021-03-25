Капсульный гардероб на весну от казахстанских дизайнеров

Брюки
Брюки классического кроя от GAISSINA
Стоимость: 13 500 тг
Брюки из плотного хлопка от Gaini
Стоимость: 35 000 тг
Брюки с разрезами от Samidel
Стоимость: 24 000 тг
Юбка
Юбка длины миди от Amani brand
Стоимость: 22 900 тг
Юбка-миди от Nanu
Стоимость: 42 990 тг
Атласная юбка от Pitra
Стоимость: 12 000 тг
Платье
Платье-комбинация от BRU
Стоимость: 30 000 тг
Белое платье с разрезом от Amani brand
Стоимость: 23 900 тг
Черное платье от PENTATONICA
Стоимость: 40 000 тг
Футболка
Базовая футболка в бежевом цвете от Gaini
Стоимость: 9000 тг
Футболки от Samidel
Стоимость: 9900 тг
Футболки «Омiр» от «ОТТЕПЕЛЬ»
Стоимость: 12 000 тг
Рубашка
Рубашка свободного кроя от Bibotta
Стоимость: 19 900 тг
Блузка из воздушного шифона от Hey Baby
Стоимость: 26 990 тг
Белая рубашка oversize от Gaini
Стоимость: 30 000 тг
Свитер
Шерстяная водолазка от Hey Baby
Стоимость: 20 990 тг
Худи oversize от You Can Wear
Стоимость: 20 000 тг
Джемпер oversize от ademi
Стоимость: 9900 тг
Пиджак
Прямой черный пиджак от Bibotta
Стоимость: 49 900 тг
Пиджак мужского кроя из экокожи от GAISSINA
Стоимость: 19 500 тг
Жакет от White Flower
Стоимость: 43 000 тг
Плащ
Светлый тренч от AiSho
Стоимость: 67 000 тг
Oversize тренч темно-бежевого цвета от Bibotta
Стоимость: 55 900 тг
Тренч классического кроя от GAISSINA
Стоимость: 16 500 тг
Сапоги
Сапоги из кожи с широким голенищем от Perfect Pairs
Стоимость: 64 000 тг
Светлые ботинки на шнуровке от Perfect Pairs
Стоимость: 49 000 тг