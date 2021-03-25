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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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Капсульный гардероб на весну от казахстанских дизайнеров
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23.03.2021

Капсульный гардероб на весну от казахстанских дизайнеров

Брюки


Брюки классического кроя от GAISSINA


Стоимость: 13 500 тг


Брюки из плотного хлопка от Gaini


Стоимость: 35 000 тг


Брюки с разрезами от Samidel


Стоимость: 24 000 тг

Юбка


Юбка длины миди от Amani brand


Стоимость: 22 900 тг


Юбка-миди от Nanu


Стоимость: 42 990 тг


Атласная юбка от Pitra


Стоимость: 12 000 тг

Платье


Платье-комбинация от BRU


Стоимость: 30 000 тг


Белое платье с разрезом от Amani brand


Стоимость: 23 900 тг


Черное платье от PENTATONICA


Стоимость: 40 000 тг

Футболка


Базовая футболка в бежевом цвете от Gaini


Стоимость: 9000 тг


Футболки от Samidel


Стоимость: 9900 тг


Футболки «Омiр» от «ОТТЕПЕЛЬ»


Стоимость: 12 000 тг

Рубашка


Рубашка свободного кроя от Bibotta


Стоимость: 19 900 тг


Блузка из воздушного шифона от Hey Baby


Стоимость: 26 990 тг


Белая рубашка oversize от Gaini


Стоимость: 30 000 тг


Свитер


Шерстяная водолазка от Hey Baby


Стоимость: 20 990 тг


Худи oversize от You Can Wear


Стоимость: 20 000 тг


Джемпер oversize от ademi


Стоимость: 9900 тг

Пиджак


Прямой черный пиджак от Bibotta


Стоимость: 49 900 тг


Пиджак мужского кроя из экокожи от GAISSINA


Стоимость: 19 500 тг


Жакет от White Flower


Стоимость: 43 000 тг

Плащ


Светлый тренч от AiSho


Стоимость: 67 000 тг


Oversize тренч темно-бежевого цвета от Bibotta


Стоимость: 55 900 тг


Тренч классического кроя от GAISSINA


Стоимость: 16 500 тг

Сапоги


Сапоги из кожи с широким голенищем от Perfect Pairs


Стоимость: 64 000 тг



Светлые ботинки на шнуровке от Perfect Pairs

Стоимость: 49 000 тг

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стиль #шопинг #дизайнеры #гардероб #дизайнерыказахстан
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