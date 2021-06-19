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Калифорнийский стартап Kernel выпустит шлем для считывания мыслей
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Сегодня в 10:40

Калифорнийский стартап Kernel выпустит шлем для считывания мыслей

Шлем получил название Flow. По словам Kernel, он «способен считывать показатели активности нейронов в реальном времени и с высокой точностью определять закономерности мозговой активности». Для этого шлем использует лазеры, которые проникают через кожу.

Первыми клиентами компании станут исследовательские институты и частные медицинские организации, которые занимаются изучением работы мозга, а также крупные компании, которые рассчитывают понять, как мыслят потребители, принимая решение о покупке. Однако глава Kernel рассчитывает, что к 2030 году шлемы станут такими же доступными по цене, как смартфоны и появятся в каждом доме.

Источник: incrussia.ru

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#наука #стартап #технологии
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