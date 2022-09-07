Калифорнийский стартап Azure начал печатать жилые дома из переработанных пластиковых бутылок

Строительная компания из Лос-Анджелеса использует переработанный пластик для 3D-печати сборных зданий. В данный момент она предлагает оформить предзаказ на разнообразные модели домов, начиная с миниатюрной студии и заканчивая полноценным коттеджем с двумя спальнями.

Калифорнийский стартап позволяет создавать здания на 70% быстрее и на 30% бюджетнее, чем компании, использующие привычные методы строительства.

Основа для печати состоит из водонепроницаемого полимерного пластика, как правило, использующегося в бутылках и упаковке для пищевых продуктов.

Источник: srsly.ru



