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Калифорнийский стартап Azure начал печатать жилые дома из переработанных пластиковых бутылок
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Сегодня в 10:17

Калифорнийский стартап Azure начал печатать жилые дома из переработанных пластиковых бутылок

Строительная компания из Лос-Анджелеса использует переработанный пластик для 3D-печати сборных зданий. В данный момент она предлагает оформить предзаказ на разнообразные модели домов, начиная с миниатюрной студии и заканчивая полноценным коттеджем с двумя спальнями.



Калифорнийский стартап позволяет создавать здания на 70% быстрее и на 30% бюджетнее, чем компании, использующие привычные методы строительства.

Основа для печати состоит из водонепроницаемого полимерного пластика, как правило, использующегося в бутылках и упаковке для пищевых продуктов.

Источник: srsly.ru

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