Какую одежду, музыку и места для отдыха выбирают современные алматинцы

Фаридахон Агзамова, @cookarachapants , 24 года, Influencer, автор кулинарного журнала, художник и продукт дизайнер



Ясмин Хайбуллина, @yasmin_khaibullina , 19 лет, студентка Политехнического университета в Милане, модель, блогер

Я преподаю, танцую, снимаюсь в видео. До карантина я организовывал концерты, мероприятия и соревнования.Обычно я провожу уроки в своей танцевальной студии и в академии Жургенова, но сейчас делаю это онлайн.Сейчас стиль размылся, и рамок в одежде больше нет. Я могу надеть толстовку с кроссовками или пиджак. В основном я ношу худи и футболки.. Мерч Gorilla предоставляется только атлетам, которые участвуют в соревнованиях.Раньше нравилось ходить в секонд-хенды, выбирать что-то необычное. Иногда с супругой заказываем в британском интернет-магазине asos. Там много чего интересного, правда, заказы долго идут.Сейчас слушаю все — и классику, и хип-хоп. Я не привязан к каким-то альбомам или артистам. Но сейчас мне нравится не слушать музыку, а быть в тишине. Потому что когда танцуешь, музыка и так постоянно тебя окружает.Если говорить про места, где можно покушать, то это Basilic, а если сходить с супругой, то это «Печь» или Del Papa.Я люблю путешествовать, посетил 35 стран. В основном они связаны с танцами, мероприятиями и мастер-классами. Хотел бы покататься на сноуборде в Европе. Еще одна цель — поплавать с аквалангом. Но она осуществилась, когда я был с мастер-классами в Колумбии, удалось поплавать с аквалангом в Мексике в Карибском море.Сейчас еще поступаю в университет, поэтому готовлю портфолио своих работ как графический дизайнер по одежде и проектам, в которых участвовала.Я поработала с такими крупными компаниями, как Apple, а для японского рынка рекламировала кремы.Люди знают меня как дизайнера, инфлюенсера, модель, но никак не писателя. Поэтому сначала я сделала два пробных выпуска: первый посвящен застолью с друзьями, а второй — полезным десертам . Я выпустила их в онлайн-версии всего по одному доллару, и в первый же день купили 300 экземпляров. И сейчас я хочу выпустить всю книгу.В основном я ношу одежду, благодаря которой могу самовыражаться. Это не что-то кричащее, больше эклектика: сочетание грубых ботинок и нежного платья.Раньше было стыдно, в школе не понимали этого. Но мне нравится копаться в одежде и выбирать что-то необычное и винтажное. В ТРЦ я давно не была. Мне не нравится масс-маркет. В основном заказываю онлайн.А еще в Алматы покупаю у Wallride Store и Useless.российский исполнитель Сироткин, The Pointer Sisters, Вилли Нельсон, слушаю французских исполнителей: Melanie Laurent. Нравится слушать джаз и блюз, в этой музыке есть все, соблюдены все каноны. Еще слушаю Боба Дилана, Fleetwood Mac, Kurup, Al Green, Shades of Jae, Брюс Спрингстин. Мне нравится старый состав The Black Eyed Peas, до того как к ним присоединилась Ферги.Также люблю забежать в «Бисквит» и поесть творожные ватрушки, которые я там обожаю.На Самал-3 работает Wallride Store — это магазин скейтбордической одежды. Там всегда тусуется талантливая молодежь, с которой можно поговорить об интересных вещах. Здесь открытая территория и частный домик.Сейчас мы с подругой записываем серию видеороликов про комплексы, как с ними бороться и про уверенность в себе.Еще я снималась в клипах у молодых артистов.Я люблю комфорт, но с ноткой сексуальности. Чаще всего я закупаюсь в масс-маркете. Иногда забираю вещи у мамы, она у меня тоже модель, и беру вещи у сестры, которая владеет ателье Pitra.Но онлайн-шопинг мне нравится больше, чем офлайн. Там можно сравнить цену и качество. У меня много вещей с asos, и иногда я покупаю на LaModa.Есть лейбл Ozen, у которых много талантливых молодых музыкантов. Меня периодически туда зовут на съемки. Мне нравится песня «Можжевельник» исполнителя Jango.У меня разнообразный плейлист: от джаза до Монеточки. Я меломан.Здесь не так много людей, каждый вечер живая музыка.. Многие тусуются на площадке Vzletnaya, там много креативных людей. Туда люди ходят послушать электронную музыку. Там часто собираются диджеи, фотографы и музыканты.. Мне нравится вся улица Назарбаева.Весной мы ездим на Или, где лазаем по скалам и натыкаемся на древние наскальные рисунки.