Какую одежду, музыку и места для отдыха выбирают современные алматинцы

Марат Ягфаров, @yagfunky, 33 года, танцор, основатель танцевальной студии @fanky__dance
О себе
Моя основная деятельность — танцы. Я преподаю, танцую, снимаюсь в видео. До карантина я организовывал концерты, мероприятия и соревнования.
Обычно я провожу уроки в своей танцевальной студии и в академии Жургенова, но сейчас делаю это онлайн.
О стиле
Раньше я одевался в определенном стиле. Сейчас стиль размылся, и рамок в одежде больше нет. Я могу надеть толстовку с кроссовками или пиджак. В основном я ношу худи и футболки.
Сейчас на мне штаны от Gorilla, они меня спонсируют, в худи от дизайнера из Алматы YarDi и кроссовках Nike. Мерч Gorilla предоставляется только атлетам, которые участвуют в соревнованиях.
Мне нравилось одеваться в Topman. Раньше нравилось ходить в секонд-хенды, выбирать что-то необычное. Иногда с супругой заказываем в британском интернет-магазине asos. Там много чего интересного, правда, заказы долго идут.
О музыке
Когда я танцевал хип-хоп, паппинг, то слушал фанк и хип-хоп. Сейчас слушаю все — и классику, и хип-хоп. Я не привязан к каким-то альбомам или артистам. Но сейчас мне нравится не слушать музыку, а быть в тишине. Потому что когда танцуешь, музыка и так постоянно тебя окружает.
О местах и отдыхе
Люблю посещать заведение «Пушкин», бар «Монгол». Если говорить про места, где можно покушать, то это Basilic, а если сходить с супругой, то это «Печь» или Del Papa.
Зимой мне нравится отдыхать в горах, на сноуборде. Я люблю путешествовать, посетил 35 стран. В основном они связаны с танцами, мероприятиями и мастер-классами. Хотел бы покататься на сноуборде в Европе. Еще одна цель — поплавать с аквалангом. Но она осуществилась, когда я был с мастер-классами в Колумбии, удалось поплавать с аквалангом в Мексике в Карибском море.
Фаридахон Агзамова, @cookarachapants, 24 года, Influencer, автор кулинарного журнала, художник и продукт дизайнер
О себе
Я веду кулинарный журнал, где делюсь изысканными и полезными рецептами на каждый день. Сейчас еще поступаю в университет, поэтому готовлю портфолио своих работ как графический дизайнер по одежде и проектам, в которых участвовала.
В течение двух лет я ездила в Таиланд в качестве модели сниматься в рекламных роликах. Я поработала с такими крупными компаниями, как Apple, а для японского рынка рекламировала кремы.
Сейчас я больше занимаюсь своей книгой, где пишу о том, как слушать себя и питаться. Люди знают меня как дизайнера, инфлюенсера, модель, но никак не писателя. Поэтому сначала я сделала два пробных выпуска: первый посвящен застолью с друзьями, а второй — полезным десертам . Я выпустила их в онлайн-версии всего по одному доллару, и в первый же день купили 300 экземпляров. И сейчас я хочу выпустить всю книгу.
О стиле
Я не ставлю никаких ограничений и не могу сказать, что придерживаюсь определенного стиля в одежде или жизни. В основном я ношу одежду, благодаря которой могу самовыражаться. Это не что-то кричащее, больше эклектика: сочетание грубых ботинок и нежного платья.
Мне присылают одежду из-за границы. В Алматы мне нравится ходить по секонд-хендам — это мое хобби с 14-15 лет. Раньше было стыдно, в школе не понимали этого. Но мне нравится копаться в одежде и выбирать что-то необычное и винтажное. В ТРЦ я давно не была. Мне не нравится масс-маркет. В основном заказываю онлайн.
У меня есть подруга — молодой дизайнер, и у нее есть свой магазин Eternum, мне нравится ее одежда. А еще в Алматы покупаю у Wallride Store и Useless.
О музыке
Я человек, не разбирающийся в музыке. Но могу перечислить, кого слушаю — российский исполнитель Сироткин, The Pointer Sisters, Вилли Нельсон, слушаю французских исполнителей: Melanie Laurent. Нравится слушать джаз и блюз, в этой музыке есть все, соблюдены все каноны. Еще слушаю Боба Дилана, Fleetwood Mac, Kurup, Al Green, Shades of Jae, Брюс Спрингстин. Мне нравится старый состав The Black Eyed Peas, до того как к ним присоединилась Ферги.
О местах и отдыхе
Люблю ходить в горы и по Терренкуру, у нас красивая природа. Также люблю забежать в «Бисквит» и поесть творожные ватрушки, которые я там обожаю.
На Самал-3 работает Wallride Store — это магазин скейтбордической одежды. Там всегда тусуется талантливая молодежь, с которой можно поговорить об интересных вещах. Здесь открытая территория и частный домик.
Ясмин Хайбуллина, @yasmin_khaibullina, 19 лет, студентка Политехнического университета в Милане, модель, блогер
О себе
Я развиваю свою страничку в Instagram как личный и мотивационный блог. Сейчас мы с подругой записываем серию видеороликов про комплексы, как с ними бороться и про уверенность в себе.
В детстве я ходила в художественную школу, два года отучилась в архитектурном вузе.
Я выступаю в качестве модели, в основном это реклама местных брендов. Еще я снималась в клипах у молодых артистов.
О стиле
Мой стиль — это больше спорт-шик. Я люблю комфорт, но с ноткой сексуальности. Чаще всего я закупаюсь в масс-маркете. Иногда забираю вещи у мамы, она у меня тоже модель, и беру вещи у сестры, которая владеет ателье Pitra.
Но онлайн-шопинг мне нравится больше, чем офлайн. Там можно сравнить цену и качество. У меня много вещей с asos, и иногда я покупаю на LaModa.
О музыке
Я слушаю зарубежных исполнителей, но недавно начала слушать казахстанских. Есть лейбл Ozen, у которых много талантливых молодых музыкантов. Меня периодически туда зовут на съемки. Мне нравится песня «Можжевельник» исполнителя Jango.
У меня разнообразный плейлист: от джаза до Монеточки. Я меломан.
О местах и отдыхе
Из кафе сразу могу выделить Andric по улице Фурманова, 120. Здесь не так много людей, каждый вечер живая музыка.
Знаю заведение Late night show — это что-то вроде бара и клуба. Многие тусуются на площадке Vzletnaya, там много креативных людей. Туда люди ходят послушать электронную музыку. Там часто собираются диджеи, фотографы и музыканты.
Нравится новая площадь на Алмалы, район вокруг театра оперы и балета, Панфилова — хорошее место для прогулок. Мне нравится вся улица Назарбаева.
Люблю горы, я занималась скайранингом с папой, он у меня альпинист. Весной мы ездим на Или, где лазаем по скалам и натыкаемся на древние наскальные рисунки.
Летом с друзьями мы попробовали вейксерфинг на Первомайских прудах.