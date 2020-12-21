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Какие онлайн-проекты для детей были запущены в Казахстане в 2020 году
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19.12.2020

Какие онлайн-проекты для детей были запущены в Казахстане в 2020 году

Образовательная платформа OnlineMektep

О проекте

Проект разработан компанией Bilim Media Group в партнерстве с НИШ. С 1 сентября при помощи платформы обучается более 1,5 миллиона школьников. Сайт является самым популярным казахстанским онлайн-ресурсом, его ежедневно посещает около 1,5 миллиона уникальных пользователей и просматривается более 35 миллионов страниц.

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Платформа интегрируется с сервисом Zoom. У пользователей есть возможность создавать виртуальные классы, подгруппы, собственные расписания и вести чат с классами либо персонально с каждым учеником, проводить уроки в режиме видеоконференцсвязи, сдавать, проверять и оценивать домашние задания, а также создавать собственные уроки на специальном конструкторе.

О контенте

Уроки разработаны преподавателями НИШ. Каждый урок сделан по алгоритму адаптивного обучения и имеет 3 уровня и 9 подуровней заданий. Если ученик не до конца усвоил материал, можно вернуться к уроку и пересмотреть его в записи. Видеосвязь платформы позволяет напрямую задавать вопросы учителю. Также задавать вопросы учителю можно с помощью чата.

Культурно-образовательный проект «Ұлағатты ұрпақ»

О проекте

Миссия проекта — привлечение школьников к высокому искусству, нравственное и духовное воспитание и формирование эстетического вкуса. Программа рассчитана для учащихся 1-11 классов и имеет формат онлайн-видеоуроков продолжительностью не более 15 минут.

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О контенте

Включает: онлайн-просмотры шедевров оперного, балетного, драматического искусства, казахстанских и зарубежных кинофильмов и мультфильмов, музыкальных произведений и множество красочных иллюстраций и репродукций знаменитых картин.

Основные разделы: «Киелi Казакстан», изобразительное, музыкальное, театральное искусство, кинематография, этикет.

Проект по школьной физкультуре «Олимпийский урок»

О проекте

Совместный образовательный проект Национального олимпийского комитета Казахстана и сайта kundelik.kz. Его цель — физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни среди школьников.

О контенте

Видеоуроки разработаны опытными педагогами с учетом возрастных и гендерных особенностей детей. Все материалы разделены на две категории: для учеников 1-4 и 5-11 классов. В каждом блоке по девять уроков.

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Уроки доступны на образовательной платформе kundelik.kz и YouTube-канале Национального олимпийского комитета страны. Участниками проекта стали такие атлеты олимпийской команды Казахстана, как боксер Василий Левит, пловец Дмитрий Баландин, дзюдоист Елдос Сметов, гимнастка Адиля Тлекенова, борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев, фехтовальщик Эльмир Алимжанов и другие.

Tamos online

О проекте

Новый продукт от частной школы TAMOS Education. Платформа разработана программистами Казахстана и России на базе российской образовательной платформы CORE.

Особенности: гибкий индивидуальный план обучения, обширная библиотека электронных учебников и рабочих тетрадей, интерактивный текстовый, аудио-, видео- и VR- контент, возможность объединения с «Электронным дневником», бесплатный доступ к 4000 учебных материалов всей школьной программы РК.

О контенте

Четыре уровня пользования:

Basic

Полный школьный курс в формате видеоуроков по всем предметам с 1 по 11 класс от преподавателей TAMOS Education.

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Medium

Полный школьный курс в формате видеоуроков по всем предметам с 1 по 11 класс от преподавателей TAMOS Education. А также электронные учебники, рабочие тетради, домашние задания, тесты.

Advanced

Полный школьный курс в формате видеоуроков по всем предметам с 1 по 11 класс от преподавателей TAMOS Education. Электронные учебники, рабочие тетради, домашние задания, тесты. Специальный методист-администратор для корректировки индивидуальных учебных планов находится в доступе 24/7. Доступ ко всей базе онлайн-вебинаров, подготовленных и апробированных преподавателями TAMOS Education.

Premium

Полный, неограниченный доступ ко всей учебной базе TAMOS Education с возможностью получения уникального учебного профиля и психологического портрета по каждому ученику.

Бесплатная интернет-платформа lrn.dev

О проекте

Платформа с проектным подходом к изучению программирования, созданная школой программирования Аlem. Здесь размещены уроки по созданию алгоритмов, помогающих разрабатывать сайты, приложения, игры и др.

Платформа предназначена, прежде всего, для школьников и студентов, но также может быть полезна и для людей, желающих поменять свою профессию. Обучение можно начать, практически не имея базовых знаний в программировании.

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О контенте

Каждый курс состоит из уроков. В уроке могут быть видео, текстовый контент с изображениями и интерактивный кодинг, который дает возможность экспериментировать на месте.

В курсе есть задания — автотесты и проекты. Задания проверяются системой. Результаты проверки будут видны в профиле.

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#казахстан #образование #дети #обучение
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