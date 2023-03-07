Какие налоговые льготы действуют для бизнеса в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Для предпринимателей в Центральной Азии есть разные виды налоговых льгот, которые облегчат ведение бизнеса. Рассказываем о них подробнее в материале.





Казахстан









Розничный налог

С начала марта 2023 года в Казахстане на постоянной основе действует розничный налог. Его смогут применять предприниматели, в бизнесе которых задействовано не более 200 человек, а доход за календарный год не превышает двух миллиардов тенге. При сделках с физическими лицами налог уплачивается по ставке в 4%, с юридическими лицами — 8%.

Льготы для местных производителей

В Казахстане действуют налоговые льготы для местных производителей, которые производят или перерабатывают сельскохозяйственную продукцию. Это могут быть юридические лица, крестьянские или фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством, птицеводством, пчеловодством, рыбоводством. Предприниматели, выбравшие специальный налоговый режим, вправе уменьшить на 70% суммы таких налогов: корпоративного или индивидуального подоходного налога, социального налога, налога на имущество и транспортные средства.

Льготы для инвесторов

В Казахстане существует понятие «инвестиционный приоритетный проект». Это проект, по созданию новых производств, в который инвестируют определенное количество средств. Они освобождаются от корпоративного подоходного налога, земельного налога и налога на имущество.

Специальные инвестиционные проекты реализуются в специальных экономических зонах. Для них предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость импорта сырья и материалов в рамках инвестиционного контракта.

Льготы для участников Astana Hub

Участники цифрового парка Astana Hub получают ряд преимуществ. Один из них — льготы 0% на следующие виды налогов: корпоративный, индивидуальный подоходный, на добавленную стоимость и на нерезидентов.

Льготы для участников МФЦА

До 1 января 2066 года участники Международного финансового центр «Астана» освобождаются от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налога по ряду услуг.

Льготы в Специальных Экономических Зонах

СЭЗ — это часть территории Казахстана, на которой действует специальный правовой режим, с необходимой инфраструктурой. Всего в стране работает 13 таких зон с разной отраслевой направленностью.



Участники СЭЗ освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество, НДС на импортные товары, импортных таможенных пошлин, арендной платы за землю. В зависимости от отраслевой направленности в каждой зоне действуют свои условия.

Кыргызстан





Поправки в Налоговый кодекс

В 2023 году Министерство экономики вносит изменения в Налоговый кодекс. Так малый бизнес, который имеет оборот не более 8 миллионов сомов, а также применяющий контрольно-кассовые машины, освобождается от уплаты налогов.

Другая поправка продлевает нулевую ставку налога с продаж при безналичных расчетах.

Налоговые льготы от государства

— для швейной отрасли: размер ставки единого налога — 0,25% от выручки сроком на 5 лет

— ювелирной отрасли: льгота по НДС сроком на пять лет

— авиационной отрасли: льгота по НДС на временный ввоз самолетов

— освобождение от НДС электробусов в целях уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Льготы для участников «Парка Высоких Технологий»

Участники освобождаются от налога с прибыли, продаж и на добавленную стоимость. Для резидентов ставка подоходного налога — 5%.

Льготы для участников СЭЗ «Бишкек»

резиденты освобождены от налога с продаж, налога на землю, на имущество и на прибыль. Сырье и товары, ввезенные в СЭЗ с территории ЕАЭС и КР, не облагаются таможенной пошлиной. Резиденты имеют свободный доступ на рынки стран ЕАЭС. При вывозе товара на рынок он облагается 0,25% от таможенной стоимости продукции.

Узбекистан









Льготы для участников СЭЗ

В Узбекистане официально представлены 22 Свободные Экономические Зоны. Их участники освобождаются от земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений и таможенных платежей.

Льготы в СЭЗ предоставляются на срок от трех до десяти лет в зависимости от объема внесенных инвестиций.

Изменения в налоговой системе

С 2023 года в Узбекистане вступают в силу изменения в налоговой системе. Так ставка НДС снижается с 15% до 12%, а налоговые льготы, предоставленные бюджетным организациям по доходам от реализации товаров, продлеваются до 1 января 2024 года.

Льготы для участников Cyber Park

С участников инновационного IT-кластера не взимаются налог с оборота, единый социальный налог, таможенные пошлины, НДС, налог на прибыль. Также для них устанавливается ставка подоходного налога в 7,5%.

Льготы для участников IT Park

Подоходный налог для участников технопарка составляет 7,5%. Корпоративный налог, единые социальные выплаты и таможенные платежи с резидентов не взимаются.