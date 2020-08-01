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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Какие изменения ждут казахстанцев в августе
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Сегодня в 13:15

Какие изменения ждут казахстанцев в августе

Образование


— подавшие заявки на мартовское ЕНТ смогут бесплатно пройти тест в августе. Прием документов продолжается с 25 июля по 1 августа

— Поступление в Кадетский корпус и военные институты пройдет дистанционно. Отбор идет по результатам ЕНТ, психологического тестирования, оценкам по физкультуре в документе об образовании и заключениям медкомиссий

— дежурные группы в детских садах продолжат работу. Группы смогут посещать дети, чьи родители продолжают работу, несмотря на карантин

— в Казахстане продлили прием документов в первый класс до 20 августа. Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования.

Медицинские справки можно представить по мере их получения. По письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер

— продлили сроки приема документов в магистратуру и докторантуру. В 2020 году КТ для поступления в магистратуру будет проходить впервые в компьютерном формате через использование персонального компьютера для каждого тестируемого. В личные кабинеты (на сайте НЦТ) поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования.

Свидетельство по итогам комплексного тестирования будет выдаваться также в электронной форме через личный кабинет тестируемого. Тестирование для каждого участника начнется индивидуально, не нужно ждать, когда заполнится поток.


Работа


— введены дополнения Трудового кодекса. Работодатель обязан предоставлять отпуск на три дня в году для прохождения работником скрининга
Экономика

— В Казахстане пересмотрены рекомендуемые ставки по депозитам. Гарантированный процент вознаграждения теперь составит 9%. Это не затронет срочные вклады на 12 месяцев

— С 15 августа за неуплату налогов будет возобновлена пеня. Ранее Комитет госдоходов приостановил взыскание с 22 апреля

— Прием заявлений на выплату соцпомощи продолжится до 1 сентября. Подать можно через сайты enbek.kz, eGov и Telegram-боты

— В Алматы снижен тариф на услуги водоотведения. Для горожан стоимость 1м³ теперь равна 23,10 тг.


Бизнес


— предприниматели могут подать заявку для возобновления деятельности. После проверки выдадут электронные разрешения. Регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности можно пройти на электронной платформе Info Kazakhstan

— утвердили список предприятий, которые откроют первым этапом после двух недель карантина. В них вошли:

— крытые продовольственные и непродовольственные рынки

— детские кабинеты коррекции

— образовательные центры, детские развивающие центры и кружки

— детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп

— салоны красоты, парикмахерские

— салоны, оказывающие косметологические услуги.


Медицина


— с августа поэтапно возобновится оказание плановой медицинской помощи, начиная с республиканских клиник. Начинается прием плановых пациентов. Больницы, где освобождаются 50% коек, могут госпитализировать горожан.


Инфраструктура


— в Алматы реконструируют Парк 28 панфиловцев. Реконструкция позволит сделать любимое место горожан еще лучше и комфортнее. Недавно уже вырывали котлован под резервуар для новой поливочной системы. Также восстанавливают дорогу по аллее с задней стороны Мемориала Славы. В парке решают проблему нехватки скамеек

— в парке Дружбы им. Хамита Ергали, расположенном в Бостандыкском районе, на ул. Тимирязева — Шашкина — р. Есентай, возобновились работы по реконструкции после месячного простоя. Поменяли общую концепцию, сделали парк более экологичным. Убрали ненужные жителям элементы: сцены, беседки заменили на прозрачные перголы, уменьшили количество асфальтовых дорожек

— в Нур-Султане под мостом возле Евразийского национального университета появится стритбольная площадка, скейт-зона, территория для настольного тенниса и воркаут-зона. Столичные урбанисты совместно с акиматом Байконурского района начали работу по созданию подмостового общественного пространства на улице Пушкина.

Источник фотографии: @botsadkz

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