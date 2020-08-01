Какие изменения ждут казахстанцев в августе

Образование
— подавшие заявки на мартовское ЕНТ смогут бесплатно пройти тест в августе. Прием документов продолжается с 25 июля по 1 августа
— Поступление в Кадетский корпус и военные институты пройдет дистанционно. Отбор идет по результатам ЕНТ, психологического тестирования, оценкам по физкультуре в документе об образовании и заключениям медкомиссий
— дежурные группы в детских садах продолжат работу. Группы смогут посещать дети, чьи родители продолжают работу, несмотря на карантин
— в Казахстане продлили прием документов в первый класс до 20 августа. Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования.
Медицинские справки можно представить по мере их получения. По письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер
— продлили сроки приема документов в магистратуру и докторантуру. В 2020 году КТ для поступления в магистратуру будет проходить впервые в компьютерном формате через использование персонального компьютера для каждого тестируемого. В личные кабинеты (на сайте НЦТ) поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования.
Свидетельство по итогам комплексного тестирования будет выдаваться также в электронной форме через личный кабинет тестируемого. Тестирование для каждого участника начнется индивидуально, не нужно ждать, когда заполнится поток.
Работа
— введены дополнения Трудового кодекса. Работодатель обязан предоставлять отпуск на три дня в году для прохождения работником скрининга
Экономика
— В Казахстане пересмотрены рекомендуемые ставки по депозитам. Гарантированный процент вознаграждения теперь составит 9%. Это не затронет срочные вклады на 12 месяцев
— С 15 августа за неуплату налогов будет возобновлена пеня. Ранее Комитет госдоходов приостановил взыскание с 22 апреля
— Прием заявлений на выплату соцпомощи продолжится до 1 сентября. Подать можно через сайты enbek.kz, eGov и Telegram-боты
— В Алматы снижен тариф на услуги водоотведения. Для горожан стоимость 1м³ теперь равна 23,10 тг.
Бизнес
— предприниматели могут подать заявку для возобновления деятельности. После проверки выдадут электронные разрешения. Регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности можно пройти на электронной платформе Info Kazakhstan
— утвердили список предприятий, которые откроют первым этапом после двух недель карантина. В них вошли:
— крытые продовольственные и непродовольственные рынки
— детские кабинеты коррекции
— образовательные центры, детские развивающие центры и кружки
— детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп
— салоны красоты, парикмахерские
— салоны, оказывающие косметологические услуги.
Медицина
— с августа поэтапно возобновится оказание плановой медицинской помощи, начиная с республиканских клиник. Начинается прием плановых пациентов. Больницы, где освобождаются 50% коек, могут госпитализировать горожан.
Инфраструктура
— в Алматы реконструируют Парк 28 панфиловцев. Реконструкция позволит сделать любимое место горожан еще лучше и комфортнее. Недавно уже вырывали котлован под резервуар для новой поливочной системы. Также восстанавливают дорогу по аллее с задней стороны Мемориала Славы. В парке решают проблему нехватки скамеек
— в парке Дружбы им. Хамита Ергали, расположенном в Бостандыкском районе, на ул. Тимирязева — Шашкина — р. Есентай, возобновились работы по реконструкции после месячного простоя. Поменяли общую концепцию, сделали парк более экологичным. Убрали ненужные жителям элементы: сцены, беседки заменили на прозрачные перголы, уменьшили количество асфальтовых дорожек
— в Нур-Султане под мостом возле Евразийского национального университета появится стритбольная площадка, скейт-зона, территория для настольного тенниса и воркаут-зона. Столичные урбанисты совместно с акиматом Байконурского района начали работу по созданию подмостового общественного пространства на улице Пушкина.
Источник фотографии: @botsadkz